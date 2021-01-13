強調惡劣氣候自駕表現 Sony打造車輛Vision-S可應付下雪路況

介紹Airpeak品牌首款無人機產品之餘，Sony也不忘提及去年在CES 2020展示的電動車Vision-S，除了作為無人機試拍對象，更藉由過去在奧地利下雪道路環境測試影片說明可在惡劣氣候環境下順利執行自動駕駛工作。

依照Sony先前說法，打造Vision-S的主要目的是為了展示旗下移動安全技術，並非準備進軍電動車市場，或是計畫打造自駕車產品，而是希望藉由此款概念車展示旗下感測元件、影像技術應用在車輛上的成效，同時也將旗下影音技術應用在車輛中的娛樂系統。

從先前公布數據，Vision-S總計配置兩組200kW輸出功率馬達，可在4.8秒內完成時速100公里加速，最高時速更可達239公里。同時，Vision-S在四人座的車艙周圍則配置33組感測元件，其中包含用於偵測路面、識別物體、影像色彩的高解析度CMOS感光元件，以及在日間或晚上作為車輛「視覺」的光達。

在此之前，NVIDIA也曾自行打造自駕車BB-8，藉此作為旗下自駕系統驗證用途，並且以此說服更多廠商加入合作，同時也能對外作為技術展示用途，但NVIDIA並非計畫自行生產自駕車產品。

不過，由於Sony進一步攜手MAGNA打造全新車輛機構，並且加入Sony自行設計外型，因此難免被市場認為準備推出自駕車產品，但以Sony立場而言，Vision-S主要還是作為技術驗證、示範用途，未來並不會成為市售商品。

其他部分，則攜手Continental、ZF、Blackberry QNX、Bosch、Qualcomm，以及NVIDIA，分別在車用輪胎、電子零件、車輛系統、車輛安全系統、娛樂互動平台，以及自駕系統與這些廠商合作。

而除了去年在奧地利進行測試，Vision-S後續也回到日本東京進行道路測試，或許未來也會在更多地區進行測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》