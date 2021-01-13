快訊

確診醫護情侶完整足跡公開 女護理師7至10日去這些地方

強調惡劣氣候自駕表現 Sony打造車輛Vision-S可應付下雪路況

聯合新聞網 / 楊又肇

介紹Airpeak品牌首款無人機產品之餘，Sony也不忘提及去年在CES 2020展示的電動車Vision-S，除了作為無人機試拍對象，更藉由過去在奧地利下雪道路環境測試影片說明可在惡劣氣候環境下順利執行自動駕駛工作。

依照Sony先前說法，打造Vision-S的主要目的是為了展示旗下移動安全技術，並非準備進軍電動車市場，或是計畫打造自駕車產品，而是希望藉由此款概念車展示旗下感測元件、影像技術應用在車輛上的成效，同時也將旗下影音技術應用在車輛中的娛樂系統。

從先前公布數據，Vision-S總計配置兩組200kW輸出功率馬達，可在4.8秒內完成時速100公里加速，最高時速更可達239公里。同時，Vision-S在四人座的車艙周圍則配置33組感測元件，其中包含用於偵測路面、識別物體、影像色彩的高解析度CMOS感光元件，以及在日間或晚上作為車輛「視覺」的光達。

在此之前，NVIDIA也曾自行打造自駕車BB-8，藉此作為旗下自駕系統驗證用途，並且以此說服更多廠商加入合作，同時也能對外作為技術展示用途，但NVIDIA並非計畫自行生產自駕車產品。

不過，由於Sony進一步攜手MAGNA打造全新車輛機構，並且加入Sony自行設計外型，因此難免被市場認為準備推出自駕車產品，但以Sony立場而言，Vision-S主要還是作為技術驗證、示範用途，未來並不會成為市售商品。

其他部分，則攜手Continental、ZF、Blackberry QNX、Bosch、Qualcomm，以及NVIDIA，分別在車用輪胎、電子零件、車輛系統、車輛安全系統、娛樂互動平台，以及自駕系統與這些廠商合作。

而除了去年在奧地利進行測試，Vision-S後續也回到日本東京進行道路測試，或許未來也會在更多地區進行測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

奧地利 車展

延伸閱讀

又下雪了！福壽山農場蘋果屋積雪超夢幻

台灣史上最大規模珊瑚白化 潛水教練驚：像在海裡下雪

大雪山下雪了！迷霧中的森林雪景好夢幻

連續下雪20小時 雪山披白毯

相關新聞

苦熬三年終於等到 英特爾宣布10奈米伺服器晶片Q1推出

英特爾（Intel）表示，一款以該公司最佳生產技術打造的伺服器晶片將在第1季可大量供貨，此舉試圖讓消費者相信英特爾在歷經...

Intel也將旗下10nm製程技術用於新款Pentium Silver、Celeron處理器

相較針對主流及高階旗艦使用需求推出代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，Intel也針對入門需求與教育市場應用推出新款N系列Pentium Silver處理器，以及新款Celeron系列處理器，同樣以Intel旗下10nm製程技術打造。

三星正式揭曉Exynos 2100處理器 同樣採三叢集運算架構、5nm製程打造

在先前預告Exynos處理器效能將強勢回歸後，三星在CES 2021期間正式揭曉以Arm客製化方案打造的Exynos 2100處理器，其中採用類似Qualcomm Snapdragon 888處理器般的三叢集運算架構，搭配新款Mali GPU與同樣採三叢集設計的NPU，並且藉由三星自有5nm EUV製程技術生產，同時將支援6GHz以下頻段與毫米波的5G連網晶片整合在處理器設計內。

三星證實下一款Exynos處理器將整合AMD GPU設計 預計2022年問世

除了揭曉Exynos 2100處理器，三星系統LSI事業部Inyup Kang也透露將會在下一款Exynos處理器加入與AMD合作的GPU設計，一如先前市場預期此款處理器將會在2022年問世的說法。

不存在於地圖上…矽谷一詞50歲 出自科技記者想像之筆

地圖上並沒有一個地方名為「矽谷」，卻是科技重鎮和創新心態的代名詞。半世紀前的今天一名美國記者首次以「美國矽谷」為題的報導...

盲從投資者又買錯股啦！馬斯克推薦加密通訊軟體Signal 撞名股票意外飆漲438%

Facebook 日前宣布調整隱私政策，WhatsApp 用戶須分享個資給臉書、Instagram 等程式，但Facebook 過往處理用戶隱私資料的紀錄令人遲疑，許多隱私權倡議者建議用戶移往 Telegram 或 Signal 等平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。