Intel也將旗下10nm製程技術用於新款Pentium Silver、Celeron處理器

相較針對主流及高階旗艦使用需求推出代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，Intel也針對入門需求與教育市場應用推出新款N系列Pentium Silver處理器，以及新款Celeron系列處理器，同樣以Intel旗下10nm製程技術打造。

依照Intel說明，相比先前版本設計，新款N系列Pentium Silver處理器，以及新款Celeron系列處理器約可在應用程式執行效率提升35%，並且在圖像運算提升高達78%效能。

新款處理器分別包含採四核心設計的Pentium Silver N6000系列、N6005系列處理器，以及採雙核心設計的Celeron N4500系列處理器，並且整合對應千兆級Wi-Fi連接能力與長達10小時的HD畫質影片連續播放時間。

在目前疫情依然嚴峻情況下，Intel預期將能透過新款N系列Pentium Silver處理器，以及新款Celeron系列處理器應用機種，滿足更多需要透過網路上客的學生使用需求，並且能解決更多學習落差問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》