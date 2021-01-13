聽新聞
test
0:00 / 0:00
Intel也將旗下10nm製程技術用於新款Pentium Silver、Celeron處理器
相較針對主流及高階旗艦使用需求推出代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，Intel也針對入門需求與教育市場應用推出新款N系列Pentium Silver處理器，以及新款Celeron系列處理器，同樣以Intel旗下10nm製程技術打造。
依照Intel說明，相比先前版本設計，新款N系列Pentium Silver處理器，以及新款Celeron系列處理器約可在應用程式執行效率提升35%，並且在圖像運算提升高達78%效能。
新款處理器分別包含採四核心設計的Pentium Silver N6000系列、N6005系列處理器，以及採雙核心設計的Celeron N4500系列處理器，並且整合對應千兆級Wi-Fi連接能力與長達10小時的HD畫質影片連續播放時間。
在目前疫情依然嚴峻情況下，Intel預期將能透過新款N系列Pentium Silver處理器，以及新款Celeron系列處理器應用機種，滿足更多需要透過網路上客的學生使用需求，並且能解決更多學習落差問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言