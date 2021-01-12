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不存在於地圖上…矽谷一詞50歲 出自科技記者想像之筆

中央社 / 舊金山11日專電
總部將遷到德州的甲骨文（Oracle）和惠普公司（HP Enterprise），都是矽谷出身的企業。美聯社
總部將遷到德州的甲骨文（Oracle）和惠普公司（HP Enterprise），都是矽谷出身的企業。美聯社

地圖上並沒有一個地方名為「矽谷」，卻是科技重鎮和創新心態的代名詞。半世紀前的今天一名美國記者首次以「美國矽谷」為題的報導，標記著矽谷一詞的正式誕生。

「矽谷」一詞在今天滿50歲，已故科技記者霍夫勒（Don Hoefler）在當時專門報導舊金山灣區半導體產業的「電子新聞」（Electronic News），以「美國矽谷」（Silicon Valley U.S.A.）為題進行系列報導，標記著「矽谷」一詞第一次被使用在印刷品。

總部設在加州聖荷西（San Jose）的「信使新聞」（The Mercury News）報導，1971年1月11日美國記者霍夫勒做了極為罕見的事情，他以「矽谷」一詞創建一個全新的地方，矽谷後來超越了地理界線、深植於人心。

霍夫勒於1986年去世，享壽63歲。「矽谷」一詞並非他首創，據聞是源自他和離子設備（Ion Equipment，暫譯）總裁瓦爾斯特（Ralph Vaerst）之間的對話。那時「矽谷」被美國東岸的人使用了一陣子，泛指舊金山南灣新興科技產業。

矽谷所在的加州聖克拉拉河谷（Santa ClaraValley）曾是一大片果園的農業重鎮，被叫做「心之谷」（The Valley of Heart’s Delight）。

「矽」是積體電路板的主要材質，快捷半導體公司（Fairchild Semiconductor International Inc.）、英特爾公司（Intel Corp.）和國家半導體公司（National Semiconductor Corp.）是當時重要的晶片生產商。

在1960年和1970年代，科技公司沿著帕羅奧圖（Palo Alto）發展，向南延伸到森尼韋爾（Sunnyvale）、山景市（Mountain View）和北聖荷西（North SanJose）。

報導指出，舊金山南灣最大也是全美第10大城市聖荷西（San Jose）搶先抓住「矽谷首都」封號，不讓頭銜被舊金山等其他當地城市拿走。

矽谷並成為影視創作題材。1985年龐德（JamesBond）系列電影「雷霆殺機」（A View to a Kill），演員克里斯多佛華肯（Christopher Walken）飾演富商，試圖以地震引發洪水「終結矽谷優勢」。2014年，HBO頻道推出描繪6名年輕科技人創業的「矽谷群瞎傳」（Silicon Valley）影集。

「矽谷」名號比「聖荷西」響亮，甚至掩蓋了聖荷西。許多公司、非營利組織、表演團體發現冠上「矽谷」就能捲起行銷狂風，因而棄「聖荷西」不用。

當地人甚至討論要在峰田聖荷西國際機場（MinetaSan Jose International Airport）冠上「矽谷」一詞，避免造訪聖荷西的科技旅客一時不察，而飛到哥斯大黎加（Costa Rica）的聖荷西機場（The San JoseInternational Airport）。

矽谷是一種「心態」而不是「地方」的概念蔚為潮流，也是創投家多年來鼓吹的哲學。這是為何總部設在西雅圖的亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）以及舊金山起家的社群媒體推特（Twitter）和雲端軟體Salesforce公司都被視為矽谷的一部分。總部將遷到德州的甲骨文（Oracle）和惠普公司（HP Enterprise）仍是矽谷出身的企業。

科技帶來社會問題也化身社會解方，「矽谷」成為建構現代世界包羅萬象科技的代稱，舉凡社群媒體、智慧型手機、3D印表機到搜索引擎都誕生於此。

報導指出，矽谷不再生產晶片，但是應用程式開發商和軟體設計師仍在這個許多科技人稱之為家、想像出來的「矽谷」找尋他們的出路。

矽谷 舊金山 半導體

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