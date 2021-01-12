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盲從投資者又買錯股啦！馬斯克推薦加密通訊軟體Signal 撞名股票意外飆漲438%

聯合新聞網 / INSIDE

Facebook 日前宣布調整隱私政策，WhatsApp 用戶須分享個資給臉書、Instagram 等程式，但Facebook 過往處理用戶隱私資料的紀錄令人遲疑，許多隱私權倡議者建議用戶移往 Telegram 或 Signal 等平台。

Tesla 執行長 Elon Musk 更在自己的 Twitter 上大方發文 "Use Signal" 推薦使用加密通訊軟體 Signal，使 Signal 人氣急速爆紅，用戶數短短幾天暴增 10 多倍！但他的發文同時也誤導眾多盲從的投資人，把資金丟到名字雷同的醫療設備公司 Signal Advance 上，導致其股價大暴漲 438%。

Musk 所說的 Signal 其實是由一家非營利組織所運營，原本主要使用者為記者和人權運動者，其服務可以替代 Messenger、WhatsApp 等的通訊軟體。為了應付大量湧入的用戶和流量，Signal 表示已經增加伺服器。在事發後，Signal 也迅速發出澄清聲明：「我們可以理解人們想投資實現創紀錄成長的 Signal，但 Signal Advance 不是我們，我們是一家獨立的非營利組織，我們唯一的投資就是保護你的隱私。」

根據新的隱私政策，WhatsApp 使用者需與臉書、Messenger 和 Instagram 分享位置、手機號碼等使用者資料。

根據數據監測公司 Apptopia 截至周日（10 日）的統計，全球已有 81 萬人下載使用 Signal，自 1 月 6 日 WhatsApp 宣布隱私政策調整以來，暴增近 17 倍。同時 WhatsApp 人氣大減，每日下載數在周日當天減少 7% 至接近 120 萬。

另據 CNBC 報導，這家被誤解的 Signal Advance，股票在週一（ 11日）狂飆近 438% 後，令股價由每股 0.6 美元，一路漲升至 70.85 美元。含周一在內，短短三個交易日大漲 5000%。這段期間儘管已有報導釐清兩者差異，漲勢仍不止息。

事實上，企業因「撞名」而導致交易出錯，是華爾街極為常見的問題。2019 年 4 月，開發了視訊軟體 Zoom 的公司以股票代碼 ZM 上市，不料卻導致一家遠在中國的同名公司 Zoom Technologies 在 2 個小時的交易中，股價大漲 80% 以上。而 6 年前 Twitter 上市時，也意外地讓名稱類似的電子零售商 Tweeter Home Entertainment Group 的股價漲幅超過 1000%。

《本文作者 Kay Ko，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 華爾街 隱私權 人權 個資 馬斯克

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