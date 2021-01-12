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電動車新創Faraday Future 有可能透過空殼公司收購上市

聯合新聞網 / 楊又肇

過去由樂視創辦人賈躍亭成立的電動車新創Faraday Future，目前傳出將透過空殼公司Property Solutions Acquisition收購方式上市。

相關消息指出，Property Solutions Acquisition計畫額外籌集4億美元，藉此「收購」Faraday Future，讓兩家公司合併後市值增加至30億美元。

而在此之前，Faraday Future已經透過股權及債務轉讓籌集23億美元融資，同時也在近期招攬前Fox Factory財務長Zvi Glasman接任Faraday Future財務長職位，執行長依然是由新興電動車品牌Byton共同創辦人Carsten Breitfeld擔任，並且接手創辦人賈躍亭所有職務。

不過，Faraday Future與Property Solutions Acquisition並未對市場傳聞作任何回應。

除了Faraday Future，其實包含Nikola、Fisker等電動車新創公司，近期都是透過轉由空殼公司收購合併的方式上市，因此Faraday Future很有可能也會採取相同模式掛牌上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

賈躍亭 品牌 債務

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