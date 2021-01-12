台積電6nm製程打造 聯發科確認1/20揭曉新款天璣系列處理器

聯發科透露，預計在1月20日下午2點30分揭曉新款天璣系列處理器，預期會是天璣1000+後繼產品，同時預期對抗Qualcomm高階處理器。

在先前說法裡，聯發科已經透露將會推出以6nm製程打造、採Arm Cortex-A78 CPU設計的高階處理器，同時運作時脈將提高至3.0GHz。

而就市場傳聞指出，此款處理器型號將是MT6893，分別以4組Cortex A78 CPU，搭配4組Cortex-A55 CPU，並且整合Mali-G77 MC9 GPU，預期以台積電6nm製程技術打造，效能預期超過Qualcomm去年推出的Snapdragon 865，以及三星推出的Exynos 1080。

另一方面，市場傳聞更指稱聯發科準備推出另一款以台積電5nm製程技術打造的處理器，但目前仍未有具體細節傳出。

在先前市調機構Counterpoint統計報告中，聯發科在去年第三季成為全球最大手機處理器供應商，一舉超越市佔居高的Qualcomm，並且在拉丁美洲、印度市場獲得大量使用市佔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》