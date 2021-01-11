全面改以線上舉辦的CES 2021 或許能改變日後大型展會呈現形式

原本去年中仍強調將以實體活動形式舉辦CES 2021展會，但隨後則考量新型冠狀病毒疫情在美國境內仍未改善，甚至有日趨嚴重情況，使得主辦單位消費者技術協會(CTA,Consumer Technology Association)決定將CES 2021改以線上數位形式呈現，並且取消往年固定在中國上海舉辦的CES Asia展會活動。

由於是50年來首次決定以非實體展會形式舉辦CES活動，因此也讓消費者技術協會面臨不少壓力，畢竟有不少營收是透過舉辦實體展會活動收費產生。

如今改為線上形式舉辦，雖然對外依然採取付費「入場」的專業商業展覽形式開放購票參觀，但是協同微軟旗下雲端服務平台合作，藉此打造虛擬展區的觀展體驗能否令人接受，對於消費者技術協會而言也是全新考驗。

另外，過往固定參展業者是否願意買單，其實也成為消費者技術協會重大考驗項目，例如從往年在正式開展首日針對全球媒體舉辦的媒體日活動，通常都會在相同時段擠滿各家業者活動，在今年改以線上形式呈現的媒體日活動僅剩下過往固定參加的一線品牌業者如LG、三星、Sony、Panasonic等業者，或是包含海信 (Hisense)、TCL、創維 (Skyworth)在內中國廠商。

而過往在媒體日當天由主辦單位針對新創業者、小型或品牌廠商安排的Unveil展示活動，以及過去歷年都會隨著CES展會活動舉辦的場邊展會活動Pepcom，均隨著CES 2021全面轉為線上形式而停辦，使得今年負責撰寫CES 2021活動的媒體，在正式活動開始前的媒體日當天不會像過往那樣必須在展區奔忙，甚至需要撰寫內容或許也不會像過往那樣多。

對於在台灣的媒體來說，這樣的時間安排恐怕不會太好過，因為時差影響關係，CES 2021媒體日是從台灣時間1月11日的晚上8點的海信發表活動開始，直到1月12日上午6點開始的Sony發表活動結束，如果要趕即時內容的話，勢必就要徹夜不眠地寫稿。

同時，在今年的CES 2021活動中，應該會有更多人關注Intel準備在CES 2021期間公布的新款處理器，以及NVIDIA同樣預計在CES 2021期間公布的新款顯示卡產品，而AMD也準備在CES 2021主題演講公布更多新款處理器與新款顯示卡。

除此之外，三星更計畫在台灣時間1月12日晚間10點揭曉新款Exynos處理器產品，同時也將更多重心放在準備於台灣時間1月14日晚間11點舉辦Galaxy Unpacked活動，預期將會藉由CES 2021關注目光吸引更多人留意三星即將發表新款旗艦手機。

不過，即便不像過往能以實體展會活動吸引眾人參展參觀，並且帶動更多訂單交易與在地觀光經濟成長，今年全面轉以線上形式呈現的CES 2021依然吸引不少廠商進駐平台，原因在於轉為線上形式展示，雖然依然要支出一定成本，但必然會比原本實際參展節省許多，甚至可以透過網路連線吸引更多買家、媒體關注，因此預期CES 2021依然能發揮一定影響力。

至於如果CES 2021以線上形式舉辦展會活動獲得成功，或許未來也會帶動更多大型展會活動改以線上形式舉辦，或是配合實體活動以更全面形式吸引更多目光關注，藉此讓展會活動可以發揮更大效益。

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