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「2020最賺錢App」排行出爐！Youtube只奪第3、LINE第8

聯合新聞網 / 綜合報導
調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 圖／Ingimage
調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 圖／Ingimage

據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢的App排行榜。其中，平常熟悉的影音平台Youtube排第3名、通訊軟體LINE也僅排在第8名，而冠軍寶座則由TikTok以5.4億美元（約新台幣151億）拿下，第2名則是交友軟體Tinder。同時，該機構也公布下載量排名，冠軍也由TikTok拿下，其次則是臉書公司的 WhatsApp及Facebook。

內文中指出，以「收入」作為判斷依據的話，全球冠軍是由進帳 5.4 億美元的 TikTok拿下，第2名則是獲 5.1 億美元交友軟體 Tinder ，其餘則主要以串流影音平台為主，第3名至第5名分別由YouTube、Disney+、騰訊視頻拿下，愛奇藝及Netflix則拿下第9名及第10名。常用的通訊軟體LINE則位居第8名。

據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球下載量最高的App排行榜。 圖／《Apptopia》
據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球下載量最高的App排行榜。 圖／《Apptopia》

而2020 年最多人下載的冠軍也是 TikTok，雖在美國遭打壓，但仍獲得大量用戶支持，累積有 8.5 億次下載。其他排名則多為社群軟體為主，其中，臉書則以 4 項產品佔據榜單，第2名至第4名依序為WhatsApp、FaceBook及Instagram，Messenger則位居第6名，可見於2020年社群的影響力仍非常大。

據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 圖／《Apptopia》
據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 圖／《Apptopia》

特別的是，受到新冠肺炎疫情影響，視訊會議軟體Zoom和Google Meet分別拿下下載量第5名和第9名。

TikTok 交友軟體 LINE

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