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蘋果與現代等車廠洽談合作 預計投入自駕車輛產品研發

聯合新聞網 / 楊又肇

韓國經濟日報報導指稱，現代 (Hyundai)證實已經與蘋果洽談車輛相關技術合作，同時預期藉由現代在美國境內產線協助製造相關零件，藉此應用在市場傳聞的蘋果自駕車產品。

除了與現代洽談合作，相關消息也指出蘋果同時也著手與多家車廠洽談合作可能。在近期消息中，甚至傳出蘋果與台灣車用零件業者洽談供貨需求，因此再度傳出蘋果準備推出自駕車輛消息。

先前說法裡，市場分析認為蘋果最快會在2023年至2025年之間推出旗下自駕車輛產品，並且採用全新材質製作電池，以利車輛行駛距離可大幅拉長。不過，在後續說法則認為此相產品仍處於早期研發階段，因此有可能要等到2027年，甚至是2028年才有機會問世。

而就目前市場看法認為，蘋果最終目的將會建造完整車輛，而非智慧車載平台，並且組建小型工程團隊投入研發，在過去幾年甚至挖角Tesla等車廠人才投入自動駕駛技術研發。

但在近期受到疫情影響，使得整體研發進度受影響，因此也讓蘋果自駕車輛實際問世時間往後延。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 現代汽車 自駕車

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