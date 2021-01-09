Tesla市值超越Facebook 執行長Elon Musk躍居全球首富

在順利達成50萬台電動車量產目標後，Tesla在稍早的股市交易量超過390億美元，創下單日最高交易金額紀錄，同時也讓Tesla市值達7740億美元規模，超越Facebook約7650億美元市值，更讓Tesla執行長Elon Musk個人身價超過1885億美元，一舉超越亞馬遜執行長Jeff Bezos，成為新任全球首富。

而Elon Musk在後續受訪時表示，對於成為全球首富沒有太大感覺，未來還是會繼續工作。

由於去年旗下電動車產能達50萬台目標，同時累積出貨量也幾乎逼近50萬台，同時也準備在中國市場擴大量產Model Y系列，而輕便貨卡電動車Cybertruck也將進入量產階段，因此讓市場對於Tesla後續發展看好，進而促使Tesla股市交易成長。

在稍早單日交易量超過390億美元規模，同時也超過蘋果、阿里巴巴與亞馬遜當日股票交易總和，甚至讓Tesla市值一舉超越Facebook，並且讓Elon Musk個人身價超過1885億美元，超越亞馬遜執行長Jeff Bezos成為新任全球首富。

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