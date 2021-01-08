暗貶特斯拉？Waymo：語言要精確 不再用Self-driving這字

雖然 Waymo 在官方聲明中並沒有指名哪家汽車業者，但外界多半認為他們暗貶的就是特斯拉（Tesla）。

Google 母公司 Alphabet 旗下研發自動駕駛的團隊 Waymo，近期在官方部落格表示，未來不會再用「Self-driving」一詞，將改用「Autonomous Driving」來稱呼。

這兩個詞彙有何差別呢？Self-driving 指的是車輛不需方向盤，可以直接與感測器、GPS 等系統連結後自行駕駛；而 Autonomous Driving 則指在特定情況下，人類駕駛員可以放手讓車輛自行駕駛。

根據 The Verge 報導，Waymo 認為語言的精確性很重要，因此希望將正在開發的自動駕駛輔助（Driver-assist）系統與所謂的「Self-driving」系統區分清楚，因為許多人常搞混這兩些詞彙。

Waymo 也指出，這樣的改變並不是為了品牌溝通，而是希望保障大眾安全。因為許多汽車業者都錯誤傳達「Self-driving」這個詞彙的意思，雖然目前市面上多數相關產品都是自動駕駛「輔助」系統，但許多消費者卻誤以為等同於全自動駕駛，因此會不知不覺間試著把手離開方向盤，不僅可能傷害自己，也危害其他用路人安全。

雖然 Waymo 在官方聲明中並沒有指名哪家汽車業者，但外界多半認為他們暗貶的就是特斯拉（Tesla）。例如：特斯拉去年更新汽車軟體系統時，當時雖對外號稱是「全自動駕駛」（Full Self Driving），但其實只是處於 Beta 階段的自動駕駛輔助系統。

儘管內行人都知道差別，但仍有不少特斯拉車主誤以為系統已經升級到全自動化了，因此他們在行駛一般公路時，竟然會讓雙手離開方向盤來測試自動駕駛功能，還把這些測試影片上傳到 YouTube。

Waymo 的擔憂其來有自。2018 年時美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）就呼籲，與自動駕駛相關的技術語言應該盡量標準化並發展出一套「通用語言」（common language），才能進一步取得公眾信賴；否則，只會成為各家業者自行定義、卻沒有實際技術支持的空洞行銷詞彙。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》