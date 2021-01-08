怕吃到萊豬！網友自製「台灣豬標章地圖」 結合導航操作方便

在結束2020年發展之後，蘋果隨即回顧過去以來在App Store，以及旗下服務帶動收益與經濟發展，其中更顯示從2008年正式啟用對應iPhone使用的App Store開始，至今已經讓全球各地區的開發者累積超過2000億美元收益，同時蘋果後續推動的Apple Music、Apple TV+、Apple News與Apple Arcade等服務也陸續改變內容市場，甚至去年底更推出全新健身訂閱服務Fitness+，藉此帶動健身相關市場經濟效益增長。

2021-01-07 11:26