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怕吃到萊豬！網友自製「台灣豬標章地圖」 結合導航操作方便
今年元旦起開放萊豬進口，許多店家為了打消顧客的疑慮，紛紛在門口張貼台灣豬標章，對此，有熱心網友製作「台灣豬標章地圖」，只要打開地圖便能清楚瀏覽，使用起來快速方便。
該網站統整全台使用台灣豬證明標章商家，而資料來源皆取自行政院農業委員會，民眾點選任一商家會出現標章代碼、店家名稱、餐廳介紹，營業時間，結合了Google Maps、Here WeGo、Bing的導航功能，除此之外，該網站也提供聲請台灣豬標章的官方連接，貼心設計讓人為之驚艷。
事實上，行政院農委會也有推出「台灣豬證明標章地圖」，消費者透過手機、電腦、平板連上網站後，便可以快速查詢標章真偽。
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