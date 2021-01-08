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三星今年展示的C-Lab創新扶植項目 多半與疫情生活應用相關

聯合新聞網 / 楊又肇

三星在此次CES 2021展期中，按照慣例地也對外展示旗下C-Lab (Creative Lab)扶植創新項目，此次總計包含4項源自內部的C-Lab Inside創新專案，以及總計達17項的外部投資C-Lab Outside新創公司，其中更包含三星與位於大邱及慶尚北道的創造經濟革新中心共同孵化在地新創公司。

此次透過線上形式舉辦的CES 2021展會活動，並且期望能透過網路與更多潛在投資者、買家進行接洽的4項C-Lab Inside創新專案分別如下：

  • EZCal：自動式電視圖像品質校準應用程式，可實現劇院級的觀看品質

  • Air Pocket：可攜式氧氣儲存裝置

  • Scan & Dive：用於紡織物分類並提供最佳維護建議的物聯網裝置和解決方案

  • Food & Sommelier：可尋找食物和葡萄酒最佳搭配組合的服務

▲EZCal
▲EZCal

▲Air Pocket
▲Air Pocket

▲Scan & Dive
▲Scan & Dive

▲Food & Sommelier
▲Food & Sommelier

而從2018年10月啟動，作為外部新創公司加速孵化器，並且與創造經濟革新中心一同扶植在地新創公司的C-Lab Outside計畫，此次獲選17家新創公司分別如下：

  • Medipresso：健康檢查與茶膠囊建議之醫療保健解決方案 網址：www.medipresso.com

  • Deeping Source：透過人工智慧深度學習將個資匿名化 (移除個人識別資訊) 網址：www.deepingsource.io

  • Dabeeo：視覺化室內定位技術 網址：www.dabeeo.com

  • Bitbyte：對輸入文字有反應的鍵盤服務 網址：plkey.app

  • Classum：具備溝通和管理功能的互動式學習平台 網址：www.classum.com

  • Flexcil：數位筆記記錄服務，使用筆勢即能輕鬆進行PDF編輯的數位筆記服務 網址：www.flexcil.com

  • Catch It Play：遊戲化語言學習平台 網址：catchitenglish.com/en

  • 42Maru：機器閱讀理解平台，透過可理解的自然語言為基礎回答問題 網址：www.42maru.ai

  • Flux Planet：透過3D掃描和VR/AR創造真實人像之解決方案 網址：fluxplanet.com

  • Thingsflow：以算命和心理諮商為基礎的聊天機器人 網址：www.thingsflow.com

  • CounterCulture Company：韓國線上流行音樂訓練服務 網址：www.bekpopidol.com

  • Salin：以5G及擴展實境 (XR)為基礎的線上合作/教育平台「EpicLive」 網址：www.salin.co.kr

  • Lillycover：小型個人化妝品生產設備 網址：www.lillycover.com

  • SIDHub：可減少病毒和粉塵的空氣淨化消毒器「Waven」 網址：www.waven.link

  • Magpie Tech：兒童成長管理裝置「kiko」 (智慧身高體重秤) 網址：www.magpie-tech.com

  • WATA：透過智慧型手機感應器提供高準度的定位服務 網址：www.watanow.com

  • Designovel：使用圖像人工智慧進行創意的時尚設計 網址：www.designovel.com

▲Flux Planet
▲Flux Planet

▲Magpie Tech
▲Magpie Tech

▲Designovel
▲Designovel

目前C-Lab Outside計畫扶植新創公司類別，分別涵蓋人工智慧、醫療保健與娛樂等應用，同時參加此項計畫的新創公司都能獲得辦公空間、三星技術專家指導，以及全球IT相關參展機會，並且串接投資人關係與財務支援，藉此加快創新服務內容孵化成為正式產品。

而三星曾於2018年表示，預計在未來五年內透過C-Lab Outside計畫加速孵化300家韓國新創公司，並且透過C-Lab Inside建立200項創新專案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國 語言 三星

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