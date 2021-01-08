三星今年展示的C-Lab創新扶植項目 多半與疫情生活應用相關

三星在此次CES 2021展期中，按照慣例地也對外展示旗下C-Lab (Creative Lab)扶植創新項目，此次總計包含4項源自內部的C-Lab Inside創新專案，以及總計達17項的外部投資C-Lab Outside新創公司，其中更包含三星與位於大邱及慶尚北道的創造經濟革新中心共同孵化在地新創公司。

此次透過線上形式舉辦的CES 2021展會活動，並且期望能透過網路與更多潛在投資者、買家進行接洽的4項C-Lab Inside創新專案分別如下：

EZCal：自動式電視圖像品質校準應用程式，可實現劇院級的觀看品質

Air Pocket：可攜式氧氣儲存裝置

Scan & Dive：用於紡織物分類並提供最佳維護建議的物聯網裝置和解決方案

Food & Sommelier：可尋找食物和葡萄酒最佳搭配組合的服務

▲EZCal

▲Air Pocket

▲Scan & Dive

▲Food & Sommelier

而從2018年10月啟動，作為外部新創公司加速孵化器，並且與創造經濟革新中心一同扶植在地新創公司的C-Lab Outside計畫，此次獲選17家新創公司分別如下：

▲Flux Planet

▲Magpie Tech

▲Designovel

目前C-Lab Outside計畫扶植新創公司類別，分別涵蓋人工智慧、醫療保健與娛樂等應用，同時參加此項計畫的新創公司都能獲得辦公空間、三星技術專家指導，以及全球IT相關參展機會，並且串接投資人關係與財務支援，藉此加快創新服務內容孵化成為正式產品。

而三星曾於2018年表示，預計在未來五年內透過C-Lab Outside計畫加速孵化300家韓國新創公司，並且透過C-Lab Inside建立200項創新專案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》