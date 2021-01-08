針對NVIDIA收購Arm事宜 英國政府展開調查

日前英國文化部部長Oliver Dowden考慮要求介入調查NVIDIA收購Arm事宜是否涉及壟斷後，英國競爭及市場管理局 (Competition and Markets Authority，CMA)稍早確認將著手確認此項交易是否影響市場競爭。

雖然NVIDIA執行長黃仁勳強調會維持Arm獨立運作模式，但顯然因為擔心Arm轉由美國業者收購，可能導致英國在科技發展話語權被削減，造成日後在市場競爭失利。

另一方面，不少市場看法也擔心Arm由NVIDIA收購後，可能造成英國境內失業率增加，甚至出現Arm將總部搬離英國，進而產生更大影響情況。同時，不少看法更擔心Arm既有合作模式可能面臨改變，或是在技術授權計價方式作調整，有可能導致Arm原本獲利受到影響，造成相關股市投資生變。

因此在英國競爭及市場管理局聲明裡，表示會針對NVIDIA收購Arm事宜展開調查，並且釐清此項交易是否涉及市場壟斷。

先前Arm共同創辦人Hermann Hauser博士已經發起「Save Arm」請願活動，同時英國文化部部長Oliver Dowden也呼籲政府介入調查此筆交易。而英國前副首相彼得曼德森在日前受訪時，更直指NVIDIA收購Arm將造成英國對歐洲的供應關係及主權安全受到威脅，認為英國政府應正視此筆交易產生影響。

不過，NVIDIA執行長黃仁勳則對收購Arm事宜保持信心，更強調會維持Arm既有發展模式，更不會干涉Arm任何發展決策。此外，黃仁勳也強調收購Arm將以擴大其發展規模為目標，讓Arm可藉由既有授權模式延伸到更多潛在市場。

除了強調未來持續對Arm發展投資，並且維持其獨立發展性，黃仁勳也表示願意簽署任何具法律約束力的協議，藉此強化對英國政府、Arm既有客戶的承諾。同時，Arm日前也強調在維持獨立發展之餘，既有客戶合作機密並不會與NVIDIA共享，甚至也不會讓NVIDIA預先知曉未來產品設計規劃。

在先前聲明裡，NVIDIA也宣布將在英國劍橋建造AI超級電腦Cambridge-1，而Arm所有智慧財產權也都會保留在英國，同時總部也會維持在劍橋營運。

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