快訊

彭斯會補刀川普嗎？白宮的眾叛親離與憲法25修正案

警政高層大調動！台南、高雄、新北警局長傳換方仰寧等人

針對NVIDIA收購Arm事宜 英國政府展開調查

聯合新聞網 / 楊又肇

日前英國文化部部長Oliver Dowden考慮要求介入調查NVIDIA收購Arm事宜是否涉及壟斷後，英國競爭及市場管理局 (Competition and Markets Authority，CMA)稍早確認將著手確認此項交易是否影響市場競爭。

雖然NVIDIA執行長黃仁勳強調會維持Arm獨立運作模式，但顯然因為擔心Arm轉由美國業者收購，可能導致英國在科技發展話語權被削減，造成日後在市場競爭失利。

另一方面，不少市場看法也擔心Arm由NVIDIA收購後，可能造成英國境內失業率增加，甚至出現Arm將總部搬離英國，進而產生更大影響情況。同時，不少看法更擔心Arm既有合作模式可能面臨改變，或是在技術授權計價方式作調整，有可能導致Arm原本獲利受到影響，造成相關股市投資生變。

因此在英國競爭及市場管理局聲明裡，表示會針對NVIDIA收購Arm事宜展開調查，並且釐清此項交易是否涉及市場壟斷。

先前Arm共同創辦人Hermann Hauser博士已經發起「Save Arm」請願活動，同時英國文化部部長Oliver Dowden也呼籲政府介入調查此筆交易。而英國前副首相彼得曼德森在日前受訪時，更直指NVIDIA收購Arm將造成英國對歐洲的供應關係及主權安全受到威脅，認為英國政府應正視此筆交易產生影響。

不過，NVIDIA執行長黃仁勳則對收購Arm事宜保持信心，更強調會維持Arm既有發展模式，更不會干涉Arm任何發展決策。此外，黃仁勳也強調收購Arm將以擴大其發展規模為目標，讓Arm可藉由既有授權模式延伸到更多潛在市場。

除了強調未來持續對Arm發展投資，並且維持其獨立發展性，黃仁勳也表示願意簽署任何具法律約束力的協議，藉此強化對英國政府、Arm既有客戶的承諾。同時，Arm日前也強調在維持獨立發展之餘，既有客戶合作機密並不會與NVIDIA共享，甚至也不會讓NVIDIA預先知曉未來產品設計規劃。

在先前聲明裡，NVIDIA也宣布將在英國劍橋建造AI超級電腦Cambridge-1，而Arm所有智慧財產權也都會保留在英國，同時總部也會維持在劍橋營運。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 劍橋 NVIDIA Arm

延伸閱讀

英國調查 輝達併安謀添變數

李天柱女兒遠嫁滯留英國1年未見 曝光當地疫情現況

雙創高！英國單日1041人病故 連2天確診破6萬

不畏英國變種病毒 國泰航空恢復前往倫敦希斯路航班

相關新聞

怕吃到萊豬！網友自製「台灣豬標章地圖」 結合導航操作方便

今年元旦起開放萊豬進口，許多店家為了打消顧客的疑慮，紛紛在門口張貼台灣豬標章，對此，有熱心網友製作「台灣豬標章地圖」，只要打開地圖便能清楚瀏覽，使用起來快速方便。

睽違15年…AMD桌上型處理器市佔率 黃金交叉超越Intel

近兩年以來，AMD 在處理器市場上的強勁表現，無論消費者或投資人都有目共睹。根據最新統計資料，AMD 桌上型 CPU 的市場占有率，睽違 15 年首度超越 Intel。

耳掛式耳機為何不流行了？網列舉多項致命缺陷

耳機款式百百種，目前較常見的為入耳式和耳罩式，以前曾流行過的耳掛式耳機則較為少見。有人問為什麼現在很少看到耳掛式耳機了，網友紛紛舉出它的劣勢。

蘋果回顧：App Store至今已創造超過2000億美元收益

在結束2020年發展之後，蘋果隨即回顧過去以來在App Store，以及旗下服務帶動收益與經濟發展，其中更顯示從2008年正式啟用對應iPhone使用的App Store開始，至今已經讓全球各地區的開發者累積超過2000億美元收益，同時蘋果後續推動的Apple Music、Apple TV+、Apple News與Apple Arcade等服務也陸續改變內容市場，甚至去年底更推出全新健身訂閱服務Fitness+，藉此帶動健身相關市場經濟效益增長。

旗開得勝！蘋果App Store元旦創5.4億美元 單日消費紀錄新高

根據蘋果統計，用戶在耶誕夜到跨年夜之間的這週共在 App Store 上消費 18 億美元，以遊戲類別消費為大宗

美國下令禁止支付寶、微信支付等中國App交易功能

美國總統川普稍早簽署新一波行政命令，將禁止支付寶、掃描全能王 (CamScanner)、QQ錢包、茄子快傳 (SHAREit)、騰訊QQ、VMate、微信支付 (WeChat)及WPS Office總計8款App在美國境內進行交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。