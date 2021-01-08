Intel將RealSense技術應用在臉部辨識需求

Intel宣布推出名為RealSense ID的臉部識別模組，將可應用在智慧鎖、進出控管、零售通路、自動提款機，或是售貨站點，讓系統能透過臉部識別方式驗證人員身分。

依照Intel說明，RealSense ID模組可在無網路環境下設置，透過嵌入式安全設計確保隱私安全，並且能辨識人臉特徵判斷身分，同時也能區分配戴眼鏡或蓄鬍時的差異，另外也能在不同光源環境下正確辨識人臉細節，在不同膚色與線條表現情況下也能順利辨識。

同時，RealSense ID模組也會透過主動式景深感應器等元件判斷真實臉譜，藉此避免有心人士透過圖像、影片、面具等方式欺騙系統，同時也強調錯誤率僅在100萬分之一以下。

而所有臉部辨識資料都會在裝置端以加密形式進行運算，並不會上傳到雲端存放。

不過，以目前模組設計來看，RealSense ID模組體積似乎仍偏大，或許Intel也會接續推出可應用在更多裝置的輕薄版本設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》