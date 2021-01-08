處理器大神Jim Keller 加入人工智慧晶片新創公司Tenstorrent
2018年從Tesla跳槽加入Intel，同時過去曾帶領研發蘋果A4處理器、AMD Zen架構的Jim Keller，在基於家庭因素離開Intel之後，目前確定加入人工智慧晶片新創公司Tenstorrent，並且擔任公司總裁暨技術長，以及董事會成員。
創立於2016年的Tenstorrent，主要透過全新運算架構推動人工智慧與機器學習運作，先前已經推出一款以GlobalFoundry 12nm製程技術打造的人工智慧處理器Grayskull，標榜藉由120組客製化核心與65W供電，即可推動效能達368 TOPS的8位元運算模式。
依照Tenstorrent說明，其人工智慧處理器運算架構可隨運算模型改變而擴展，並且能依照需求動態移除非必要的運算條件執行緒，藉此讓人工智慧運算效率提升。
目前Tenstorrent已經籌集至少達3320萬美元投資金額，同時除了招攬Jim Keller擔任公司總裁暨技術長，執行長暨首集架構師Ljubisa Bajic過去也曾在AMD負責帶領供電架構設計，更在NVIDIA參與Tegra處理器架構設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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