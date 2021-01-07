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睽違15年…AMD桌上型處理器市佔率 黃金交叉超越Intel

聯合新聞網 / T客邦
超微(AMD)執行長蘇姿豐(Lisa Su)。路透
超微(AMD)執行長蘇姿豐(Lisa Su)。路透

近兩年以來，AMD處理器市場上的強勁表現，無論消費者或投資人都有目共睹。根據最新統計資料，AMD 桌上型 CPU 的市場占有率，睽違 15 年首度超越 Intel

在主流 PC 評測軟體 PassMark 持續更新的統計報告中，自 2019 年開始，AMD 與 Intel 在桌上型處理器的市場佔有率就愈拉愈近，截至目前為止的 2021 年第一季度，AMD 以 50.8% 數字超車 Intel 的 49.2%，成為繼 2006 年之後，15 年來首度發生的新狀況。

雖然在 PassMark 再度更新統計數字後，AMD 的數字已下修到 49.8%，Intel 則提高至 50.2%，但以整體趨勢來說，AMD 確實已經在桌上型處理器領域，達成了與 Intel 的黃金交叉，假設未來趨勢不變，雙方的差距將會進一步拉大。

但是 Intel 的「老巢」，也就是筆記型電腦 CPU 領域，AMD 則仍然有很大的努力空間。同樣根據 PassMark 的統計數字，截至目前為止的 2021 年第一季度，AMD 僅有 17% 的市場佔有率，反觀 Intel 方面則有 83%。

若將桌上型、筆記型與伺服器合併計算，AMD 與 Intel 處理器的市場占有率，分別為 38.3% 與 61.7%。同樣自 2019 年開始，雙方的差距就僅有縮小，不再擴大。

對 AMD 陣營來說，PassMark 的統計或許無法完全反映實際狀況，但確實是一股強心針，讓他們對自家產品的發展策略，又增添了一份信心；而對於 Intel 來說，AMD 的威脅已無處不在，接下來該如何應對，將會大幅影響未來科技圈的市場變化。

來源：TechSpot

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD Intel 處理器 筆電

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