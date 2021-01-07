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旗開得勝！蘋果App Store元旦創5.4億美元 單日消費紀錄新高

聯合新聞網 / INSIDE
蘋果統計，用戶在耶誕夜到跨年夜之間的這週共在 App Store 上消費 18 億美元，以遊戲類別消費為大宗。美聯社
蘋果統計，用戶在耶誕夜到跨年夜之間的這週共在 App Store 上消費 18 億美元，以遊戲類別消費為大宗。美聯社

根據蘋果統計，用戶在耶誕夜到跨年夜之間的這週共在 App Store 上消費 18 億美元，以遊戲類別消費為大宗

跨入新的一年後，蘋果按照慣例公布聖誕假期與新年首日的銷售數字。

根據蘋果統計，使用者在耶誕夜到跨年夜之間的這週共在 App Store 上消費 18 億美元，其中以遊戲類別消費為大宗。2021 的元旦當日則是創下 5 億 4 千萬美元的全新單日消費紀錄 ，2020 年下載次數最多的應用程式是 Zoom 和 Disney +

輝煌的一年：盤點 2020 年 Apple 服務生態圈脈動

從 2008 年正式上線以來，全球開發者在 App Store 收益已超過兩千億美元。去年對於軟體應用服務來說的確是不同凡響的一年，防疫隔離期間健身、視訊服務、遊戲、影音、娛樂等軟體的重要性越來越高，開發者當然也不能錯過這樣的大好時機，短時間內快速應變服務內容。

然而面對過去嚴峻的一年，蘋果也罕見地推出減稅計畫，過去蘋果稅 30% 的抽成對於小型開發商確實是一堵高牆，今年起開始推出「App Store 小型企業與個人開發者方案」（Small Business Program）降低付費 app 與 app 內購買的佣金，針對扣除稅收以後營收 100 萬美元以下的應用程式，蘋果稅減免至 15%。

蘋果網路軟體副總裁埃迪•庫伊（Eddy Cue）信心滿滿表示：「如今世界各地的使用者從蘋果服務的廣度和品質中找到靈感和價值，持續影響著使用者的生活，相信開發者的機會將源源不絕，為客戶帶來的正面影響，當然，在收益部分也是如此！ 」

另外，蘋果的生態圈還有 Apple Music、Apple TV、Apple News、Arcade、Fitness+ 等。其中 Apple Music 在去年對蘋果來說也是創下了創紀錄的一年，去年進行幾項重要的產品更新，包括立即聆聽、全新的搜尋、個人化電台以及自動播放等，其中超過 90% 的 iOS 14 使用者已經開始使用這些新功能，使用 Apple Music 歌詞功能的使用者也在去年成長兩倍，對蘋果來說成績表現亮眼的一項服務。

不過或許對台灣人來說，去年快速爆發的實屬 Apple Podcast，除了持續湧入創作者之外，蘋果官方也開設節目。不過，去年也終於讓 Apple Podcast 播放器可內嵌進網頁，讓創作者更方便使用，後續是否還有其他動作值得持續關注。

另外，Apple Pay 帶來的方便性更不用說，現在，美國超過 90％商店、英國有 85％ 商店和澳洲有 99％的商店接受 Apple 付款，因此客戶可以將實體卡留在家中。隨著線上購物越來越多，Apple Pay 也持續支援網購支付系統。

給使用者安全信任已成為宣傳口號

過去一年，除了蘋果硬體產品之外，INSIDE 持續為讀者報導這家軟體服務公司的消息，包含開發者生態圈動態、蘋果開發者、小型開發者新計畫稅減 15%、如何面對驚濤駭浪的反壟斷聽證會，又如何嚴加處置上架產品，當然最近備受矚目的新隱私政策。

從近期的 App Store 發展看來，不論是在遵守區域法規或是對自身的服務安全上，蘋果的確越來越嚴守紀律，現在他們能以提供使用者安全的平台作為宣傳口號，或許這才是他們經營生態圈的長久之計，不論如何至少都要想辦法獲取使用者的信任感，即便付出成本可能更為高昂，當然從內而外的各界如何因應，這或許也是今年最重要的看點之一！

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

跨年 蘋果 App Store

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