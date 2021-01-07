耳掛式耳機為何不流行了？網列舉多項致命缺陷

耳機款式百百種，目前較常見的為入耳式、無線藍芽和耳罩式，以前曾流行過的耳掛式耳機則較為少見。有人問為什麼現在很少看到耳掛式耳機了，網友紛紛舉出它的外在以及使用上的劣勢。

有網友在PTT發問，他說記得國高中時很多人會戴耳掛式耳機聽mp3，相較於耳塞式塞久了會痛、耳罩式戴久會悶熱且不適合帶出門，耳掛式耳機有它的優勢。他還稱大學時花了3000多元買鐵三角耳掛式耳機，到現在已用了十多年，但為何現在已不流行這種耳機了？

網友表示：「大又重」、「不潮、落伍」、「很像助聽器，很醜」、「被真無線幹掉了，反正在外面音質不是很重要」、「戴耳掛逛街超容易被當店員」、「戴眼鏡用耳掛不太方便」、「上次戴耳掛被戴Airpods的笑」、「壓耳會痛而且隔音差」、「一直都算小眾吧」、「等蘋果出一個就潮了」。

現在市面上依然有業者推耳掛式耳機，目標群眾針對不喜歡入耳式耳機的運動愛好者。耳掛式耳機的優點為防脫落效果較好，非常適合運動使用；缺點為配戴久了容易不適和產生疲勞，也不適合戴眼鏡的人佩戴。