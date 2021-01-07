快訊

2021年事業運最旺的3個星座！ 火象星座就佔兩個

認低估明倫社宅營運成本 柯文哲道歉：我錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耳掛式耳機為何不流行了？網列舉多項致命缺陷

聯合新聞網 / 綜合報導
耳掛式耳機。本報資料照
耳掛式耳機。本報資料照

耳機款式百百種，目前較常見的為入耳式、無線藍芽和耳罩式，以前曾流行過的耳掛式耳機則較為少見。有人問為什麼現在很少看到耳掛式耳機了，網友紛紛舉出它的外在以及使用上的劣勢。

有網友在PTT發問，他說記得國高中時很多人會戴耳掛式耳機聽mp3，相較於耳塞式塞久了會痛、耳罩式戴久會悶熱且不適合帶出門，耳掛式耳機有它的優勢。他還稱大學時花了3000多元買鐵三角耳掛式耳機，到現在已用了十多年，但為何現在已不流行這種耳機了？

網友表示：「大又重」、「不潮、落伍」、「很像助聽器，很醜」、「被真無線幹掉了，反正在外面音質不是很重要」、「戴耳掛逛街超容易被當店員」、「戴眼鏡用耳掛不太方便」、「上次戴耳掛被戴Airpods的笑」、「壓耳會痛而且隔音差」、「一直都算小眾吧」、「等蘋果出一個就潮了」。

現在市面上依然有業者推耳掛式耳機，目標群眾針對不喜歡入耳式耳機的運動愛好者。耳掛式耳機的優點為防脫落效果較好，非常適合運動使用；缺點為配戴久了容易不適和產生疲勞，也不適合戴眼鏡的人佩戴。

耳機

延伸閱讀

AirPods Max再爆「水珠災情」！遭網友狠酸：潮到出水

她搭捷運聽音樂遭嘲諷「用iPhone不用AirPods」 內行一看笑了：2副還買不起

跟隨蘋果！ 下周一發布的小米11也不附贈充電器

快更新！長按有線耳機的按鈕 也能召喚Google Assistant語音助理了

相關新聞

鴨肉店「一星負評」一夕間全刪光 網疑應是祭這招回歸4.8星

台中市北屯區一家鴨肉店近日疑因「托餐」且用「破查某」等態度不佳言詞，出言羞辱Foodpanda女外送員，引起外界撻伐，網友們更號召出征該店Google評論刷負評， 一度讓店家評分降到只剩1.6顆星。然而，今（5）日卻發現原本被刷爆的負評全都消失，留下一致好評，讓店家重返4.8顆星，有內行網友看後分析，應是利用Google的「檢舉評論」機制讓網友大量湧入的一星評價一夕間消失。

Wii肘壞了了…打電動久坐肌肉痠痛？當心染上「任天堂炎症」

受到新冠肺炎疫情影響，為了防疫，許多人都會盡量避免外出。而在家閒閒沒事的時候，更有不少人會用打電動來消磨時間。不過最近日本就有專家指出，如果打遊戲的時間過長，很可能會得到「任天堂炎症」。

耳掛式耳機為何不流行了？網列舉多項致命缺陷

耳機款式百百種，目前較常見的為入耳式和耳罩式，以前曾流行過的耳掛式耳機則較為少見。有人問為什麼現在很少看到耳掛式耳機了，網友紛紛舉出它的劣勢。

蘋果回顧：App Store至今已創造超過2000億美元收益

在結束2020年發展之後，蘋果隨即回顧過去以來在App Store，以及旗下服務帶動收益與經濟發展，其中更顯示從2008年正式啟用對應iPhone使用的App Store開始，至今已經讓全球各地區的開發者累積超過2000億美元收益，同時蘋果後續推動的Apple Music、Apple TV+、Apple News與Apple Arcade等服務也陸續改變內容市場，甚至去年底更推出全新健身訂閱服務Fitness+，藉此帶動健身相關市場經濟效益增長。

旗開得勝！蘋果App Store元旦創5.4億美元 單日消費紀錄新高

根據蘋果統計，用戶在耶誕夜到跨年夜之間的這週共在 App Store 上消費 18 億美元，以遊戲類別消費為大宗

美國下令禁止支付寶、微信支付等中國App交易功能

美國總統川普稍早簽署新一波行政命令，將禁止支付寶、掃描全能王 (CamScanner)、QQ錢包、茄子快傳 (SHAREit)、騰訊QQ、VMate、微信支付 (WeChat)及WPS Office總計8款App在美國境內進行交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。