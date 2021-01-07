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Teledyne收購熱像儀技術公司FLIR 佈局自駕車、自動化應用

聯合新聞網 / 楊又肇

在美國、加拿大、英國等市場提供儀器儀表、數位影像產品與軟體，並且佈局航天與國防電子及工程系統市場的工業感應元件業者Teledyne Technologies (泰萊達科技)，稍早宣布收購位於美國俄勒岡的熱像儀與夜視鏡技術公司FLIR，預期藉此提供更完整的工業感應元件解決方案。

FLIR旗下技術不僅應用在多項工業熱源檢測儀器，甚至也將其熱像儀技術用於CAT系列手機，藉此讓更多工業場景能更方便導入熱像儀檢測，例如讓火災處理人員更容易檢查餘熱所在，藉此判斷所有火勢是否完全撲滅。

此外，FLIR技術也廣泛應用在美國軍方，其中包含軍方使用夜視鏡，或是用於導彈系統及無人機的熱成像技術，同時相關技術也被應用在Zoox自駕車，或是空拍機識別周遭環境。

而Teledyne Technologies收購FLIR，實際涉及交易金額約為80億美元，分別以現金與等值股票完成此筆交易。

同時，Teledyne Technologies預期可藉由收購FLIR達成更高互補效果，未來除了藉由FLIR旗下技術向工業、國防相關領域客戶提供熱像儀及夜視鏡應用方案，甚至未來也預期可藉由FLIR旗下技術佈局自駕車，或是自動化應用市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空拍機 導彈 自駕車

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