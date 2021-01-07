美國下令禁止支付寶、微信支付等中國App交易功能

美國總統川普稍早簽署新一波行政命令，將禁止支付寶、掃描全能王 (CamScanner)、QQ錢包、茄子快傳 (SHAREit)、騰訊QQ、VMate、微信支付 (WeChat)及WPS Office總計8款App在美國境內進行交易。

此項行政命令將在簽署後45天內生效，同時也會要求美國商務部持續評估可能對美國國家安全產生威脅軟體服務，因此下來可能會有更多中國軟體服務被列入禁止清單。

在此之前，市場便有消息指稱美國政府將基於國家安全受威脅為由，考慮限制微信支付等App在美國境內交易功能。而在川普簽署新一波行政命令後，美國政府表示此項措施是希望避免中國軟體應用服務對美國境內安全產生威脅。

美國商務部在相關聲明中，表示將會依循行政命令限制列於清單內的中國軟體服務交易行為，意味在美國境內將無法透過支付寶等服務完成交易。

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