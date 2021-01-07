蘋果回顧：App Store至今已創造超過2000億美元收益

在結束2020年發展之後，蘋果隨即回顧過去以來在App Store，以及旗下服務帶動收益與經濟發展，其中更顯示從2008年正式啟用對應iPhone使用的App Store開始，至今已經讓全球各地區的開發者累積超過2000億美元收益，同時蘋果後續推動的Apple Music、Apple TV+、Apple News與Apple Arcade等服務也陸續改變內容市場，甚至去年底更推出全新健身訂閱服務Fitness+，藉此帶動健身相關市場經濟效益增長。

依照蘋果說明，從去年聖誕夜到跨年的短短幾天內，在App Store上的消費金額就已經累積達18億美元，其中又以遊戲內容為主要消費項目，而在2021年的第一天更創下當日達5.4億美元消費金額紀錄。

從早期蘋果以iTunes服務銷售數位音樂內容，到第一款iPhone問世，開始推動App Store銷售各類應用服務，並且在後續接連推出iPad、Apple Watch、Apple TV之後，蘋果也因應不同裝置使用模式，在不同裝置提供各自對應的App Store服務，甚至也將App Store營運模式帶到Mac機種，讓Mac使用者能更方便找到合適的應用服務。

而順利藉由App Store推動App經濟效益之後，蘋果也開始藉由Apple Music加入串流音樂服務市場競爭，藉此串連不同音樂使用需求，讓音樂創作者能藉由Appel Music吸引更多人聆聽其音樂、歌曲作品，甚至也以此再次推動音樂產業發展。

在順利推動Apple Musci服務後，蘋果更將相同模式複製到影音內容上，並且藉由Apple TV+進軍串流影片市場，甚至透過原創影音內容吸引更多觀眾支持。

除了藉由本身銷售的iPhone、iPad、Apple TV及Mac裝置作為內容觀看載具，透過在Android平台提供Apple Music、Apple TV App，甚至與Sony、三星、LG等電視品牌深入合作，讓更多非蘋果裝置也能使用Apple Music或Apple TV服務，藉此在短時間內累積眾多服務使用人數。

在蘋果公布數據中，Apple TV服務已經在全球超過100個國家地區，透過超過10億台電視、手機、平板裝置觀看。

另外，蘋果接下來計畫透過Apple News服務改變媒體內容生態，同時也預計藉由全新推出的Fitness+服務協助因疫情必須在家的使用者健身、舒壓，並且藉此帶動全新使用商機，甚至也期望藉由Apple Arcade、Apple Books與Apple Podcasts等服務協助使用者順利度過這波疫情影響。

除此之外，蘋果也強調目前在美國已經有超過90%比例的零售通路支持使用Apple Pay消費，而在英國也有超過85%比例，在澳洲更有高達到99%零售通路可使用Apple Pay購物，同時也有越來越多線上購物管道也加入支援Apple Pay付費，讓蘋果使用者能更方便且安全地進行交易。

蘋果更強調藉由iCloud串接眾多服務內容，並且透過Sign in with Apple機制提供更安全的帳號登入隱私保護體驗，另外更藉由家庭訂閱方案、Apple One訂閱模式吸引更多人使用其內容服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》