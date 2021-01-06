串流令影音破碎化 《曼達洛人》盜版第一

近年來串流平台興起，影音內容開始「破碎化」，每個平台都有精采的原創劇集，但在預算有限的情況下，民眾不可能無上限地為串流平台買單，也導致盜版情況愈發嚴重，影響了正版的利潤。目前由迪士尼出品的《曼達洛人》成為2020盜版下載排行第一名，緊追在後的則是亞馬遜出品的《黑袍糾察隊》和HBO的《西方極樂園》。

盜版猖獗

Indiewire報導，根據TorrentFreak統計盜版網站的下載量，由迪士尼出品的《曼達洛人》成為盜版下載量第一名，推翻長期以來霸佔第一名的《權力遊戲》，其他隨後的劇集包括亞馬遜出品的《黑袍糾察隊》和HBO出品的《西方極樂園》，亞馬遜出品的《維京傳奇》、CBS的《星際迷航：皮卡德》都榜上有名。

該調查還表示，此數據僅根據最大的盜版影音網站之一BitTorrent的公開數據做統計，但其實該網站只是龐大的盜版王國中的一小部分，「2020年，盜版的下載量達到一個高峰，無論是電影或者串流媒體上的劇集。」

電影公司損失大

Quartz報導，運用影院和流媒體同步上映而獲得大成功的《神力女超人1984》，盜版率也同樣高居不下，對於好萊塢來說，是令人擔憂的趨勢。

媒體分析，2020年因為疫情的關係讓串流之戰白熱化，影音內容破碎化，因此盜版也隨之猖狂並且難以消滅，若電影往後也隨著《神力女超人》的做法，採取流媒體和影院同步上映的策略，恐怕會讓電影發行商更容易受到盜版影響，因為發布在網路上的影音，比起電影院獨家播映的節目還要容易盜版，根據統計，即使是策略成功的《神力女超人》，也因著盜版損失了至少2000萬美金。

【更多精采內容，詳見 】