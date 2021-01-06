快訊

我新冠肺炎境外移入個案再增2例 陳時中14：10說明

新塗裝貨機首航香港傳遭打壓喊卡 華航回應了

逆轉！紐約證券交易所宣布取消三家中國電信企業停牌除名事宜

聯合新聞網 / 楊又肇

紐約證券交易所原定在1月7日至11日間讓中國移動、中國電信與中國聯通三家中國電信相關企業停牌除名，但在稍早對外聲明中卻表示不再繼續推進停牌事宜，並且將維持原本股票交易活動。

依照紐約證券交易所聲明，表示在與美國外國資產控制辦公室 (OFAC)等單位協商後，決定取消中國移動、中國電信與中國聯通三家中國電信相關企業於紐約證券交易所的停牌作業。

不過，紐約證券交易所表示日後依然會評估美國政府在去年11月12日對外頒布第13959號行政命令，繼續觀察這三家中國電信相關企業上市適法性。

在此之前，美國聯邦通訊委員會 (FCC)已經表示取消中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司，以及太平洋網絡公司與全資子公司Comnet業務經營許可，原因在於美國政府認定這些企業背後與中國政府有關聯，將使美國境內國家安全受影響。

而去年底宣布將三家中國電信相關企業被紐約證券交易所停牌，並且進入除名流程，紐約證券交易所顯然是為了符合美國政府對於國家安全考量要求。

至於中國政府方面，則針對日前紐約證券交易所表示將三家中國電信相關企業停牌除名表示抗議，認為美國政府將經貿問題政治化，並且以國家力量過度解釋國家安全概念，藉此打壓中國企業在美發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約 紐約證交所

延伸閱讀

紐交所取消三大電信下市 陸：反映制度隨意和不確定

慘虧6億再也撐不住了！ASICS受新冠肺炎影響 結束在美第一家旗艦店

3大電信在美下市喊停 中國：反映制度隨意性

華新科日本子公司砸7.8億元 收購雙信電機4成股權

相關新聞

鴨肉店「一星負評」一夕間全刪光 網疑應是祭這招回歸4.8星

台中市北屯區一家鴨肉店近日疑因「托餐」且用「破查某」等態度不佳言詞，出言羞辱Foodpanda女外送員，引起外界撻伐，網友們更號召出征該店Google評論刷負評， 一度讓店家評分降到只剩1.6顆星。然而，今（5）日卻發現原本被刷爆的負評全都消失，留下一致好評，讓店家重返4.8顆星，有內行網友看後分析，應是利用Google的「檢舉評論」機制讓網友大量湧入的一星評價一夕間消失。

Wii肘壞了了…打電動久坐肌肉痠痛？當心染上「任天堂炎症」

受到新冠肺炎疫情影響，為了防疫，許多人都會盡量避免外出。而在家閒閒沒事的時候，更有不少人會用打電動來消磨時間。不過最近日本就有專家指出，如果打遊戲的時間過長，很可能會得到「任天堂炎症」。

疫情帶來新流行：數位詐欺激增35% 亂點簡訊連結小心淪為共犯

庚子年的歲末疫情再度回溫。不過，當全球都在關注疫苗問世的此刻，世界也正上演著另一場恐將付出高昂代價的大流行——數位詐欺創新高。

歐盟國家共同投入 2nm製程技術與下一代客製化處理器發展

包含比利時、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、芬蘭在內17個歐盟國家共同簽署宣言，將確保未來在2nm製程技術節點與客製化處理器的發展。

瑞典禁用華為或中興設備 Ericsson：考慮將公司搬離瑞典

由於華為、中興均為Ericsson重要合作客戶，因此針對瑞典政府單位下令禁止境內業者以華為或中興設備參與5G網路建制，Ericsson執行長Börje Ekholm表達抗議，並且透露若瑞典政府仍堅持限制使用華為或中興設備，將考慮將公司搬離瑞典。

AirPods Max再爆「水珠災情」！遭網友狠酸：潮到出水

AirPods Max於去（2020)年12月8日無預警發布，而高昂的定價讓許多人遲遲無法下手，但日前卻遭網友爆料，除了傳出降噪切換的災情外，若長時間使用則會在耳機內部出現水珠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。