逆轉！紐約證券交易所宣布取消三家中國電信企業停牌除名事宜

紐約證券交易所原定在1月7日至11日間讓中國移動、中國電信與中國聯通三家中國電信相關企業停牌除名，但在稍早對外聲明中卻表示不再繼續推進停牌事宜，並且將維持原本股票交易活動。

依照紐約證券交易所聲明，表示在與美國外國資產控制辦公室 (OFAC)等單位協商後，決定取消中國移動、中國電信與中國聯通三家中國電信相關企業於紐約證券交易所的停牌作業。

不過，紐約證券交易所表示日後依然會評估美國政府在去年11月12日對外頒布第13959號行政命令，繼續觀察這三家中國電信相關企業上市適法性。

在此之前，美國聯邦通訊委員會 (FCC)已經表示取消中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司，以及太平洋網絡公司與全資子公司Comnet業務經營許可，原因在於美國政府認定這些企業背後與中國政府有關聯，將使美國境內國家安全受影響。

而去年底宣布將三家中國電信相關企業被紐約證券交易所停牌，並且進入除名流程，紐約證券交易所顯然是為了符合美國政府對於國家安全考量要求。

至於中國政府方面，則針對日前紐約證券交易所表示將三家中國電信相關企業停牌除名表示抗議，認為美國政府將經貿問題政治化，並且以國家力量過度解釋國家安全概念，藉此打壓中國企業在美發展。

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