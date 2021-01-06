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消息指稱「滴滴」準備在香港掛牌上市 市值約介於600-800億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

在Uber、Lyft相繼掛牌上市後，在中國被廣泛使用的滴滴出行服務，其背後營運公司滴滴也傳準備在香港掛牌上市。

依照相關消息指稱，滴滴目前市場估值約在600-800億美元區間，並且正與高盛、摩根大通等投資銀行接洽，預計會選在香港掛牌上市。

不過，由於2018年傳出其順風車服務安全問題，加上去年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得滴滴提供服務使用率大幅受影響，同時也造成部分投資人對其後續發展感到質疑，因此也造成滴滴在私募市場交易價格下滑，更讓滴滴整體市值受到不少影響。

但在後續獲得大型投資基金約350億美元投資，加上服務使用比例逐漸回升，使得投資人開始對滴滴發展恢復信心，預期接下來在香港掛牌上市，將能藉由公開募股吸引更多投資機會。

目前滴滴旗下服務包含App叫車、代駕、共享單車、貨運、順風車等項目，以及金融相關業務，同時過去也曾佈局自駕車技術發展，但在2019年中過後拆分獨立，另外在中國、日本、拉丁美洲、俄羅斯等地區提供服務，並且在全球累積超過5.5億名用戶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 共享單車 俄羅斯

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