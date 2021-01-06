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Qualcomm現任總裁Cristiano Amon 將接手成為新任執行長

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm宣布，現任執行長Steve Mollenkopf將會在今年內退休，未來將由現任總裁Cristiano Amon接手擔任執行長，而此項人事異動將會在今年6月30日起生效。

從2014年3月開始擔任Qualcomm執行長的Steve Mollenkopf，在Qualcomm任職長達26年時間內，帶領公司從3G到4G網路技術發展，以及目前進入5G連網時代穩坐技術領先地位，同時更在智慧物聯網、自動化、車輛領域等市場也有顯著發展成果。

而從1995年加入Qualcomm，並且從技術基層做起，進而從2018年起成為Qualcomm總裁的Cristiano Amon，更是協助推動Qualcomm技術成長重要角色，因此未來接手擔任Qualcomm新任執行長，預期將能繼續帶領公司在行動網路技術維持領先地位。

去年底宣布推出新款高階旗艦處理器Snapdragon 888，近期也宣布推出新款入門定位的5G連網處理器Snapdragon 480，Qualcomm計畫讓5G連網應用產品發展更為普及，同時也能具備全新運算能力，藉此對應不同使用需求，更可藉由人工智慧、邊緣運算等技術創造全新使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 Qualcomm

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