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鴨肉店「一星負評」一夕間全刪光 網疑應是祭這招回歸4.8星

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾表示，嗆女外送員的年輕人（右二）就是老闆。圖翻攝自爆怨公社
有民眾表示，嗆女外送員的年輕人（右二）就是老闆。圖翻攝自爆怨公社

台中市北屯區一家鴨肉店近日疑因「托餐」且用「破查某」等態度不佳言詞，出言羞辱Foodpanda女外送員，引起外界撻伐，網友們更號召出征該店Google評論刷負評，一度讓店家評分降到只剩1.6顆星。然而，今（5）日卻發現原本被刷爆的負評全都消失，留下一致好評，讓店家重返4.8顆星，有內行網友看後分析，應是利用Google的「檢舉評論」機制讓網友大量湧入的一星評價一夕間消失。

2日，一名熊貓女外送員在臉書社團「爆怨公社」發文指控台中北屯區軍功路一家鴨肉店「托單」，她在現場等超過20分鐘，卻發現店家不斷供餐給現場客人，當時她質疑店家排單有問題，卻遭一名男店員嗆聲「很跩」、「破查某」、「毛長齊再來講」、「沒有被人打過」等威脅話語。

這段影片上傳公開後引起網友公憤，數千名網友紛紛留言號召抵制店家，更揚言要刷爆店家負評。該店家遭數千網友刷報負評一度只剩1.6顆星，但如今有眼尖網友發現原本被刷爆的負評卻在一夕間消失。Google商家資訊頁面被刷爆負評後，曾短暫消失、搜尋不到，但直到昨天傍晚才再度出現，不過查看新出現的商家頁面卻只留下滿滿好評、分數飆升至4.8顆星。

據悉，店家無權直接刪除網友評論，因此有內行網友就分析表示，店家只要利用Google內建的「檢舉評論」機制，並填寫檢舉原因後，即可隱藏負面評價。網友認為，Google審查後可能認為短時間內大量獲得1星評價並不正常，因此刪除或隱藏1星評價。

該店家原遭數千名網友號招刷爆負評，原一度只剩1.6顆星，但經一夜店家資訊業面消失後，隔日上架後卻又滿血回歸4.8顆星。圖擷自店家Google評論頁面。
該店家原遭數千名網友號招刷爆負評，原一度只剩1.6顆星，但經一夜店家資訊業面消失後，隔日上架後卻又滿血回歸4.8顆星。圖擷自店家Google評論頁面。

爆怨公社 台中市 外送員

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