推動矽谷企業內部運作改革？Google、Alphabet員工合組工會

由超過200名Google與母公司Alphabet員工組成,並且在美國傳播工會推動數位產業員工組織計畫 (Communication Workers of America Union’s Campaign to Organize Digital Employees,CODE-CWA)協助下所建制工會,或許將進一步改變矽谷企業內部運作模式。

過去在矽谷企業內,通常限制員工組成工會與公司產生對立,因此超過200名Google與母公司Alphabet員工合組工會,自然引起不少關注。

由於Google近年來持續發生內部員工抗議給薪待遇不公,或是遭性別歧視、性騷擾,甚至近期發生人工智慧領域專家Timnit Gebru因理念不同,遭到Google開除的爭議,因此促使內部員工興起合組工會想法。

而由多名員工合組Alphabet工會,將會開放Alphabet、Google所有員工,以及外部約聘人員加入,並且將收取會費。另外,工會成員薪資則會以工會會費支付,而董事會成員將會透過選舉方式決定。

隨著工會成立,意味未來Google及Alphabet員工將會透過工會向公司爭取權益。不過,目前尚未確認此工會是否會由多數Google及Alphabet員工支持,以及是否獲得公司認可。

但若此工會在後續獲得成功,預期將會推動更多矽谷企業內部成立工會,藉此協助內部員工發聲,並且爭取工作上的權益。

