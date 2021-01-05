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推動矽谷企業內部運作改革？Google、Alphabet員工合組工會
由超過200名Google與母公司Alphabet員工組成，並且在美國傳播工會推動數位產業員工組織計畫 (Communication Workers of America Union’s Campaign to Organize Digital Employees,CODE-CWA)協助下所建制工會，或許將進一步改變矽谷企業內部運作模式。
過去在矽谷企業內，通常限制員工組成工會與公司產生對立，因此超過200名Google與母公司Alphabet員工合組工會，自然引起不少關注。
由於Google近年來持續發生內部員工抗議給薪待遇不公，或是遭性別歧視、性騷擾，甚至近期發生人工智慧領域專家Timnit Gebru因理念不同，遭到Google開除的爭議，因此促使內部員工興起合組工會想法。
而由多名員工合組Alphabet工會，將會開放Alphabet、Google所有員工，以及外部約聘人員加入，並且將收取會費。另外，工會成員薪資則會以工會會費支付，而董事會成員將會透過選舉方式決定。
隨著工會成立，意味未來Google及Alphabet員工將會透過工會向公司爭取權益。不過，目前尚未確認此工會是否會由多數Google及Alphabet員工支持，以及是否獲得公司認可。
但若此工會在後續獲得成功，預期將會推動更多矽谷企業內部成立工會，藉此協助內部員工發聲，並且爭取工作上的權益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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