歐盟國家共同投入 2nm製程技術與下一代客製化處理器發展

包含比利時、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、芬蘭在內17個歐盟國家共同簽署宣言，將確保未來在2nm製程技術節點與客製化處理器的發展。

依照EETimes報導指稱，此項宣言是在去年12月7日由比利時、法國、德國、克羅埃西亞、愛沙尼亞、義大利、希臘、馬爾他、西班牙、荷蘭、葡萄牙、奧地利、斯洛維尼亞、斯洛伐克、羅馬尼亞、芬蘭及賽普勒斯等17個國家共同簽署，主要希望透過1450億歐元資金分配，讓這些歐盟國家可在半導體產業取得技術主導與發展競爭優勢。

而宣言內容除了提及希望加強各個參與此項宣言的歐盟國家半導體產業競爭力，同時也預期能在高速連接、自駕車、航太國防、健康醫療等領域確保發展優勢，進而在農業食品、人工智慧、數據中心、光子技術、超算領域、量子運算等發展建立完整產業生態鏈，並且提高歐盟國家在半導體產業主導地位。

同時，宣言中更強調將投入歐盟國家自行研發客製化處理器產品，並且將鎖定工業應用、低功耗及嵌入整合等使用特性，期望在處理器產品應用能降低仰賴第三方業者。

以目前來看，全球主要半導體產品主要源自Intel、三星、Qualcomm、AMD、聯發科、美光、海力士、Sony、Toshiba等業者，屬於歐盟國家製造的半導體產品比例其實不高，因此也促使歐盟國家希望能在製程技術、處理器產品供應避免仰賴他人，並且提高市場主導優勢。

在此次共同簽署宣言中，將由首波17個歐盟國家成員在未來2-3年內籌集必要發展資金，並且優先著重聚焦在設計生態、供應鏈，以及針對工業應用佈署先進製程技術，同時也期望能擴大半導體產品產能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》