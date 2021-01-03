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NCC認證文件 證實三星將推名為Galaxy SmartTag的定位裝置
先前有不少傳聞指稱三星準備推出的智慧定位裝置Galaxy SmartTag，已經在台灣NCC認證文件曝光，並且確認採用類似Tile般的圓角方正外型。
依照認證文件顯示，此項產品是由台灣三星於去年申請檢驗，在11月27日受理，並且在12月9日完成認證，同時也證實產品正式名稱就是Galaxy SmartTag，型號則是EI-T5300。
遞交檢驗版本為黑色，但先前消息透露此項產品將提供黑、白兩款配色，並且採用類似Tile般的圓角方正外型設計。從此次NCC認證文件顯示，Galaxy SmartTag實際長寬約各為4公分，似乎並不算小。
目前仍不確定Galaxy SmartTag具體功能，但應該會與定位有關，預期也會支援UWB超寬頻技術連接，並且對應三星高階機種精準連接，或是透過其他定位方式，讓更多三星手機隨時追蹤定位。
此項產品有可能與即將在1月14日公布的旗艦手機Galaxy S21系列，以及Galaxy Buds Pro一同揭曉，但三星也有可能選擇讓此項產品以新聞稿形式公布。
除了三星，消息也指出蘋果計畫推出類似Tile的定位裝置，並且預期會以Apple Tag為稱，但目前並未確認此項目產品是否如預期般進入市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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