瑞典禁用華為或中興設備 Ericsson：考慮將公司搬離瑞典

由於華為、中興均為Ericsson重要合作客戶，因此針對瑞典政府單位下令禁止境內業者以華為或中興設備參與5G網路建制，Ericsson執行長Börje Ekholm表達抗議，並且透露若瑞典政府仍堅持限制使用華為或中興設備，將考慮將公司搬離瑞典。

瑞典政府對於華為及中興設備的限制，在於瑞典電信監管機構郵政及電信管理局 (PTS)於去年10月宣布，要求參與5G網路頻譜競標的電信業者不得使用華為或中興設備。

而在後續致信給瑞典商務部部長Anna Hallberg內容裡，Börje Ekholm希望政府能協助廢除此項禁令，但Anna Hallberg在回覆說明中表示政府無法對此項禁令進行干涉，但依然會設法維持瑞典成為全球最具自由貿易國家之一的地位。

不過，由於Ericsson與中國市場有相當程度綁定關係，其中約有10%營收佔比源自中國市場，同時若華為與中興提供網通設備難以在瑞典，甚至歐洲其他地區銷售使用的話，對於Ericsson業務發展也會產生影響，因此Börje Ekholm希望瑞典政府能對禁令加以調整。

若瑞典政府仍堅持限制華為或中興設備，Börje Ekholm表示將考慮把Ericsson搬離瑞典。

至於針對瑞典政府去年10月所頒布禁令，華為已經向瑞典法院提出上訴，並且仍處於審理階段，但瑞典政府預計在今年1月展開的5G網路頻譜競標將會如期舉辦。

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