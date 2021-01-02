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AirPods Max再爆「水珠災情」！遭網友狠酸：潮到出水
AirPods Max於去（2020)年12月8日無預警發布，而高昂的定價讓許多人遲遲無法下手，日前遭網友爆料，除了傳出降噪切換的災情外，若長時間使用會在耳機內部出現水珠。
根據一位AirPods Max的用戶在Twitter上說明，自己主要會在辦公室使用AirPods Max，且從未在潮濕環境下使用過，前幾天將記憶海綿耳罩拆下後，耳機內部構造上有些許水氣露珠附著，導致耳機的環境檢測功能出現異常無法使用。此文一出，不少使用者也指稱自己發生過一模一樣的問題。
對此，據外媒《CultofMac》報導，有水珠出現的原因很可能是汗水，因耳罩長時間覆蓋，濕氣於內部累積，再加上 AirPods Max 是由金屬材質打造，容易形成冷凝現象。
對此，因 AirPods Max並無防水功能，很可能導致耳機零件損壞，便有網友怒酸「潮到出水」、「潮的極致啊」。
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