快訊

時代的眼淚！Facebook農場遊戲「FarmVille」走入歷史

美豬進口便當店公告「使用國產豬漲10元」網轟：惡意漲價

應美國政府要求 紐約證券交易所將三家中國電信相關企業停牌除名

聯合新聞網 / 楊又肇

在美國政府要求下，紐約證券交易所表示將使中國移動、中國電信與中國聯通三家中國電信相關企業停牌除名。

依照紐約證券交易所說明，三家中國電信相關企業將在1月7日至11日間停牌，並且進入除名流程，意味這些企業接下來將無法再透過紐約證券交易所銷售股票獲取資金。

在此之前，美國聯邦通訊委員會 (FCC)已經表示取消中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司，以及太平洋網絡公司與全資子公司Comnet業務經營許可，原因在於美國政府認定這些企業背後與中國政府有關聯，將使美國境內國家安全受影響。

而此次三家中國電信相關企業被紐約證券交易所停牌，並且進入除名流程，自然也是為了符合美國政府對於國家安全考量要求。

過去紐約證券交易所與那斯達克證券交易所為了推動更多企業公開募股上市，在過去10年內行動網路產業普及發展時，吸引不少中國企業赴美掛牌上市，並且在美國境內設置辦公據點。不過，多數在美掛牌上市的中國企業，主要營運獲利都還是在中國境內，在美國境內並未帶動實質經濟效益，顯然也會被美國政府盯上，進而做出限制。

因此在近年發展中，開始有不少已在美國掛牌上市的中國企業，開始選擇在香港重新掛牌上市，甚至香港證券交易所也調整相關掛牌上市規則，藉此吸引更多中國企業於香港掛牌上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約 香港 紐約證交所

延伸閱讀

紐約跨年罕見無觀眾 珍妮佛洛佩茲仍性感登台 語帶哽咽

俄加強管理外媒非政府組織 美國：箝制言論自由

狙殺蘇雷曼尼周年美擔心伊朗報復 轟炸機波灣巡邏

中國電信巨頭遭美列軍企名單 紐交所展開除牌程序

相關新聞

微軟首認遭攻擊：駭客查看部分原始碼 未影響客戶

微軟公司周四（31日）表示，疑似入侵眾多美國政府機構網路的俄羅斯駭客，也看到該公司內部部分原始碼，但未經授權的存取並未影響到任何客戶數據或服務。

蘋果輸版權官司 沒告贏開發「虛擬iPhone」的資安業者

生產iPhone智慧手機的蘋果公司（Apple）周二（29日）出乎意料輸掉一場版權官司。

正向客戶賠罪…Siri突發聲「沒必要道歉」讓他嚇出一身冷汗

蘋果產品的語音助手Siri很方便，許多人會用它查詢各種資料，但機器總有出錯的時候，偶爾也會陰到主人。有日本網友在社群網站分享，Siri在公司的嚴肅氣氛下冒出不合時宜的話，也釣出其他人分享類似尷尬經驗。

亞馬遜收購大型獨立Podcast服務平台Wondery 與Spotify等業者競爭

大型獨立Podcast服務業者Wondery宣布，將由亞馬遜出資收購，未來將成為Amazon Music服務項目之一。

蘋果以品牌標誌雷同為由向Prepear提出訴訟 有可能和解收尾

蘋果在今年8月以品牌標誌雷同為由，進而向加拿大食譜服務新創團隊Prepear提出的訴訟，或許將有可能以和解形式收尾。

Tesla規劃在台新增13座全新超級充電站 覆蓋全台充電需求

Tesla宣布，從去年第三季在台推出Model 3之後，目前已經在台累積超過6000名車主，同時也預告第四季在台掛牌車數將可突破1630輛，其中1200輛為Model 3。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。