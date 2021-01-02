應美國政府要求 紐約證券交易所將三家中國電信相關企業停牌除名

在美國政府要求下，紐約證券交易所表示將使中國移動、中國電信與中國聯通三家中國電信相關企業停牌除名。

依照紐約證券交易所說明，三家中國電信相關企業將在1月7日至11日間停牌，並且進入除名流程，意味這些企業接下來將無法再透過紐約證券交易所銷售股票獲取資金。

在此之前，美國聯邦通訊委員會 (FCC)已經表示取消中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司，以及太平洋網絡公司與全資子公司Comnet業務經營許可，原因在於美國政府認定這些企業背後與中國政府有關聯，將使美國境內國家安全受影響。

而此次三家中國電信相關企業被紐約證券交易所停牌，並且進入除名流程，自然也是為了符合美國政府對於國家安全考量要求。

過去紐約證券交易所與那斯達克證券交易所為了推動更多企業公開募股上市，在過去10年內行動網路產業普及發展時，吸引不少中國企業赴美掛牌上市，並且在美國境內設置辦公據點。不過，多數在美掛牌上市的中國企業，主要營運獲利都還是在中國境內，在美國境內並未帶動實質經濟效益，顯然也會被美國政府盯上，進而做出限制。

因此在近年發展中，開始有不少已在美國掛牌上市的中國企業，開始選擇在香港重新掛牌上市，甚至香港證券交易所也調整相關掛牌上市規則，藉此吸引更多中國企業於香港掛牌上市。

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