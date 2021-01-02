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索尼互動娛樂亞洲中心營運部 將從香港移轉至新加坡

聯合新聞網 / 楊又肇

繼今年7月將亞洲中心營運部納入索尼互動娛樂亞洲事業營運部後，原本位於香港的亞洲中心營運部將移轉至新加坡，並且由索尼互動娛樂亞洲事業營運部主管村瀨勝彥帶領。

目前索尼互動娛樂亞洲市場 (SIE Asia)分別區分包含香港、台灣與韓國的東亞市場業務，以及包含新加坡、馬來西亞與菲律賓等東南亞國家的西亞市場業務。

在此之前，索尼互動娛樂原本是以香港為據點，藉此佈局東南亞市場發展，而目前將原本位於香港的亞洲中心營運部移轉至新加坡，預期將深入佈局更具在地化的遊戲業務發展。

除了將由村瀨勝彥帶領後續發展，包含在Sony體系任職9年，同時也在去年4月起擔任索尼互動娛樂香港董事總經理的Mustafa Yiğit，以及曾任索尼互動娛樂香港總經理與亞洲市場傳播總監的Jacqueline Chiu也一併移轉到新加坡，繼續推動索尼互動娛樂亞洲事業發展。

將亞洲中心營運部從香港移轉至新加坡，顯然也意味索尼互動娛樂日後在亞洲市場發展重心，將逐漸從業務發展已經相對成熟的台灣、香港、韓國，移轉聚焦在目前仍有更大發展潛力的東南亞國家市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 新加坡 東南亞

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