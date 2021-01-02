SpaceX希望發射星際飛船的超重型火箭助推器能自行回到發射架上

SpaceX執行長Elon Musk透露，未來希望透過全新方式更快回收用於協助發射星際飛船 (Starship)的超重型火箭助推器。

相較目前用於協助發射獵鷹9號火箭的助推器設計，對應發射星際飛船的超重型火箭助推器不僅能產生7300噸上升推力，高度更是三倍以上，成為有史以來最大的火箭助推器。

因此若以傳統方式回收超重型火箭助推器，勢必要花費更大時間與成本，SpaceX接下來計畫讓超重型火箭助推器完成將星際飛船送上高空，並且開始下降落回地球表面時，即可透過助推器本身搭載的28組猛禽發動機控制下降速度，並且透過助推器搭載的柵格翼控制下降時的飛行方向。

接著，即可透過發射前用於穩定火箭的發射塔臂，在半空中直接捕捉超重型火箭助推器，並且讓超重型火箭助推器可直接重返發射塔上。

如此一來，SpaceX即可大幅降低傳統回收助推器所需成本，並且減少回收超重型火箭助推器難度，更可加快再次發射星際飛船的速度。依照SpaceX估算，這樣的回收方式，將可讓超重型火箭助推器在不到1小時內再次執行發射任務，藉此讓星際飛船能對應更頻繁的太空飛行任務，例如完成Elon Musk藉由星際飛船重返月球，或是探索火星的目標。

目前SpaceX的重型火箭助推器仍處於研發階段，原型機則是在美國德州博卡奇卡建造、測試，預計會在未來幾個月內進行飛行測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》