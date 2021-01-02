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LG計畫讓旗下透明OLED顯示面板用於防疫

聯合新聞網 / 楊又肇

除了預告將以Mini LED技術打造全新QNED系列電視產品LG接下來在線上形式舉辦的CES 2021展示旗下透明OLED顯示面板應用模式，其中更包含將透明OLED顯示面板作為防疫隔板，顯然未來將可在疫情期間找到更多應用機會。

LG的透明OLED顯示面板其實提出已有相當久的時間，只是在技術上仍難以量產，使得整體造價相對較高，因此難以普及。

不過，在近期疫情依然在歐美等地區嚴峻，因此LG Display便構思將透明OLED顯示面板當作餐廳內的防疫隔板，透過40%穿透度表現，讓使用者除了避免近距離的飛沫間接感染情況，還可以透過顯示面板顯示功能及觸控功能進行互動。

而藉由透明OLED顯示面板特性，甚至也能作為智慧窗戶使用，除了可以顯示多媒體影音內容，同時也能顯示當前氣候、溫度等生活資訊，並且不妨礙藉由透明特性觀看戶外景象的需求。

但即便因為疫情影響，使得透明OLED顯示面板產生全新應用需求，但現階段普遍造價依然偏高，因此是否能因為疫情等因素影響，使得此類顯示面板普及化，其實還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 LG OLED

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