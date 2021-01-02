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SEGA負責街機業務子公司完成轉讓、更名 正式成為GENDA旗下子公司

聯合新聞網 / 楊又肇

SEGA日前確定將街機業務讓給娛樂設備租賃業者GENDA後，原本負責街機業務的SEGA Entertainment將更名為GENDA SEGA Entertainment。

同時，SEGA持有SEGA Entertainment約85.1%股權，目前也在12月30日移轉給GENDA，正式拆分旗下街機業務，同時未來SEGA Entertainment也將以全新名稱作為GENDA旗下子公司。

相比SEGA放棄街機業務，GENDA日前宣布擴大街機業務發展，準備在疫情好轉後，在人潮恢復情況下取得更大市佔機會。而SEGA方面表示未來依然會持續開發對應街機使用遊戲內容，顯然是減少機台研發與實體門市經營成本開銷，轉以遊戲內容授權使用方式增加獲利機會。

雙方交易預計會在今年底完成，同時未來將授權GENDA使用SEGA品牌，因此日後還是可以在日本坊間看見掛上SEGA招牌的遊樂場所。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 日本 品牌 SEGA

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