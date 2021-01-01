字節跳動於中國境內申請「抖音支付」商標，進軍數位金融市場

日前透過網域註冊公司易名取得「douyinpay.com」網域名稱後，字節跳動稍早再傳出在中國境內申請「抖音支付」商標內容，顯示未來確實將進軍數位金融服務市場。

從中國天眼查服務條列內容顯示，字節跳動早在今年7月25日就已經申請「抖音支付」商標內容，主要對應金融物管、通訊服務、社會服務、網站服務、廣告銷售等使用範圍，而在12月24日提出申請也顯示「抖音支付」商標內容將用於金融物管項目。

在此之前，字節跳動已經分別取得「douyinpay.com」、「feishuhuiyi.com」、「feishudoc.com」等網域名稱，預計用於金融服務項目，而字節跳動創辦人張一鳴實質持有的北京石貝科技有限公司，更在今年8月透過旗下全資子公司天津同融電子商務有限公司收購位於武漢的合眾易寶科技有限公司，讓字節跳動間接取得金融支付營業執照，顯示字節跳動準備跨入金融服務市場佈局。

另外，字節跳動先前也分別取得保險經紀營運執照、證券投顧營運執照，以及網路小額貸款營運執照，或許未來將會推出多元數位金融應用產品。

至於未來是否會在中國以外市場採用相同服務名稱，或是藉由TikTok名稱提供服務，目前也還無法確認。

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