快訊

元旦首對大咖情侶誕生！韓媒爆玄彬、孫藝真戀愛8個月

偷跑看五月天！自主健康管理6人衝跨年 5人已進場桃市要罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

字節跳動於中國境內申請「抖音支付」商標，進軍數位金融市場

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透過網域註冊公司易名取得「douyinpay.com」網域名稱後，字節跳動稍早再傳出在中國境內申請「抖音支付」商標內容，顯示未來確實將進軍數位金融服務市場。

從中國天眼查服務條列內容顯示，字節跳動早在今年7月25日就已經申請「抖音支付」商標內容，主要對應金融物管、通訊服務、社會服務、網站服務、廣告銷售等使用範圍，而在12月24日提出申請也顯示「抖音支付」商標內容將用於金融物管項目。

在此之前，字節跳動已經分別取得「douyinpay.com」、「feishuhuiyi.com」、「feishudoc.com」等網域名稱，預計用於金融服務項目，而字節跳動創辦人張一鳴實質持有的北京石貝科技有限公司，更在今年8月透過旗下全資子公司天津同融電子商務有限公司收購位於武漢的合眾易寶科技有限公司，讓字節跳動間接取得金融支付營業執照，顯示字節跳動準備跨入金融服務市場佈局。

另外，字節跳動先前也分別取得保險經紀營運執照、證券投顧營運執照，以及網路小額貸款營運執照，或許未來將會推出多元數位金融應用產品。

至於未來是否會在中國以外市場採用相同服務名稱，或是藉由TikTok名稱提供服務，目前也還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

抖音 北京 行動支付

延伸閱讀

喬丹告中企侵害姓名權 勝訴獲賠35萬

Riot 註冊新商標「VVVV」「L」預告新遊戲即將誕生？

群益期成功註冊「奈米金」商標 搶占小資族市場

來挑戰！海底撈玩遊戲全對送「神秘菜品」 網看題目嘆難度高

相關新聞

微軟首認遭攻擊：駭客查看部分原始碼 未影響客戶

微軟公司周四（31日）表示，疑似入侵眾多美國政府機構網路的俄羅斯駭客，也看到該公司內部部分原始碼，但未經授權的存取並未影響到任何客戶數據或服務。

蘋果輸版權官司 沒告贏開發「虛擬iPhone」的資安業者

生產iPhone智慧手機的蘋果公司（Apple）周二（29日）出乎意料輸掉一場版權官司。

正向客戶賠罪…Siri突發聲「沒必要道歉」讓他嚇出一身冷汗

蘋果產品的語音助手Siri很方便，許多人會用它查詢各種資料，但機器總有出錯的時候，偶爾也會陰到主人。有日本網友在社群網站分享，Siri在公司的嚴肅氣氛下冒出不合時宜的話，也釣出其他人分享類似尷尬經驗。

亞馬遜收購大型獨立Podcast服務平台Wondery 與Spotify等業者競爭

大型獨立Podcast服務業者Wondery宣布，將由亞馬遜出資收購，未來將成為Amazon Music服務項目之一。

蘋果以品牌標誌雷同為由向Prepear提出訴訟 有可能和解收尾

蘋果在今年8月以品牌標誌雷同為由，進而向加拿大食譜服務新創團隊Prepear提出的訴訟，或許將有可能以和解形式收尾。

Tesla規劃在台新增13座全新超級充電站 覆蓋全台充電需求

Tesla宣布，從去年第三季在台推出Model 3之後，目前已經在台累積超過6000名車主，同時也預告第四季在台掛牌車數將可突破1630輛，其中1200輛為Model 3。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。