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Tesla規劃在台新增13座全新超級充電站 覆蓋全台充電需求

聯合新聞網 / 楊又肇

Tesla宣布，從去年第三季在台推出Model 3之後，目前已經在台累積超過6000名車主，同時也預告第四季在台掛牌車數將可突破1630輛，其中1200輛為Model 3。

此外，Tesla也宣布因應車主實際需求，將在2021年於台灣北、中、南地區再規劃13座全新超級充電站，預計在大台北地區新增兩座、桃竹苗地區將新增四座，台中地區則將新增兩座，而雲嘉南地區則會增加兩座，至於高屏地區則會增加三座。

加上目前已經開放，以及建置中的25座充電站站點，預期台灣地區的超級充電站總數將超過38座，預期串連全台充電生活圈，讓Tesla車主能有更完整充電資源，並且貼近台灣在地用車習慣，方便市區及長途規劃使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車主 Tesla

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