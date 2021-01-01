快訊

元旦首對大咖情侶誕生！韓媒爆玄彬、孫藝真戀愛8個月

偷跑看五月天！自主健康管理6人衝跨年 5人已進場桃市要罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果以品牌標誌雷同為由向Prepear提出訴訟 有可能和解收尾

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果在今年8月以品牌標誌雷同為由，進而向加拿大食譜服務新創團隊Prepear提出的訴訟，或許將有可能以和解形式收尾。

相關消息指稱，目前此項訴訟相關文件內容審核流程已經進入暫停30天狀態，原因在於蘋果與Prepear可能進行洽談，雙方或許會達成和解協議，並且結束此項訴訟。

不過，如果雙方並未有進一步共識的話，此項訴訟將會在2021年1月23日恢復進行，並且預期花費更長時間進行訴訟。

Prepear在今年8月因蘋果以設計形式雷同為由，指控Prepear品牌標誌涉及侵害蘋果品牌標誌權益，進而向Prepear提告。在相關說明中，Prepear創辦人Natalie Monson認為蘋果以大欺小，表示將維持Prepear品牌標誌設計，並且透過Change.org請願網站發起連署，藉此爭取本身權益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 食譜

延伸閱讀

鴻海集團3＋3大轉型 已開始走出不一樣的路

蘋果電動車起動奔馳 攪動市場 鴻海 台塑商機浮現

蘋果向虛擬化技術公司Corellium提告 遭法院裁定敗訴

換上M1處理器的13.3吋MacBook Pro 就差常時連網設計？

相關新聞

微軟首認遭攻擊：駭客查看部分原始碼 未影響客戶

微軟公司周四（31日）表示，疑似入侵眾多美國政府機構網路的俄羅斯駭客，也看到該公司內部部分原始碼，但未經授權的存取並未影響到任何客戶數據或服務。

蘋果輸版權官司 沒告贏開發「虛擬iPhone」的資安業者

生產iPhone智慧手機的蘋果公司（Apple）周二（29日）出乎意料輸掉一場版權官司。

正向客戶賠罪…Siri突發聲「沒必要道歉」讓他嚇出一身冷汗

蘋果產品的語音助手Siri很方便，許多人會用它查詢各種資料，但機器總有出錯的時候，偶爾也會陰到主人。有日本網友在社群網站分享，Siri在公司的嚴肅氣氛下冒出不合時宜的話，也釣出其他人分享類似尷尬經驗。

亞馬遜收購大型獨立Podcast服務平台Wondery 與Spotify等業者競爭

大型獨立Podcast服務業者Wondery宣布，將由亞馬遜出資收購，未來將成為Amazon Music服務項目之一。

蘋果以品牌標誌雷同為由向Prepear提出訴訟 有可能和解收尾

蘋果在今年8月以品牌標誌雷同為由，進而向加拿大食譜服務新創團隊Prepear提出的訴訟，或許將有可能以和解形式收尾。

Tesla規劃在台新增13座全新超級充電站 覆蓋全台充電需求

Tesla宣布，從去年第三季在台推出Model 3之後，目前已經在台累積超過6000名車主，同時也預告第四季在台掛牌車數將可突破1630輛，其中1200輛為Model 3。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。