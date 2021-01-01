蘋果以品牌標誌雷同為由向Prepear提出訴訟 有可能和解收尾

蘋果在今年8月以品牌標誌雷同為由，進而向加拿大食譜服務新創團隊Prepear提出的訴訟，或許將有可能以和解形式收尾。

相關消息指稱，目前此項訴訟相關文件內容審核流程已經進入暫停30天狀態，原因在於蘋果與Prepear可能進行洽談，雙方或許會達成和解協議，並且結束此項訴訟。

不過，如果雙方並未有進一步共識的話，此項訴訟將會在2021年1月23日恢復進行，並且預期花費更長時間進行訴訟。

Prepear在今年8月因蘋果以設計形式雷同為由，指控Prepear品牌標誌涉及侵害蘋果品牌標誌權益，進而向Prepear提告。在相關說明中，Prepear創辦人Natalie Monson認為蘋果以大欺小，表示將維持Prepear品牌標誌設計，並且透過Change.org請願網站發起連署，藉此爭取本身權益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》