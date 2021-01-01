亞馬遜收購大型獨立Podcast服務平台Wondery 與Spotify等業者競爭

大型獨立Podcast服務業者Wondery宣布，將由亞馬遜出資收購，未來將成為Amazon Music服務項目之一。

過去每月吸引超過2000萬人使用，並且以《Dirty John》真實犯罪案件改編Podcast內容，或是《Doctor Death》等內容吸引使用者黏著收聽的Wondery，是由美國電視業者資深媒體人Hernan Lopez於2016年創立，並且成為少數大型獨立Podcast服務平台。

Wondery過去曾計畫以3至4億美元價格對外求售，並且吸引蘋果、Sony討論是否出資收購，但最終由亞馬遜買下，藉此強化其Podcast內容佈局策略。

亞馬遜方面並未透露此次收購涉及金額，但估計實際收購金額將介於3億美元之間。同時由亞馬遜收購後，Wondery將成為Amazon Music服務項目之一，同時現任執行長Hernan Lopez將離開，並且由現任營運長Jen Sargent接任管理職務。

收購Wondery，將使亞馬遜在近年Podcast競爭中獲得優勢，並且能與近期宣布收購Podcast出版與廣告服務平台Megaphone的Spotify抗衡。

而Podcast近年持續走紅，主要仍基於本身容易收聽，不像YouTube等內容必須更專注關看影片內容，無法僅以聆聽方式使用，同時製作門檻相對較低，創作者幾乎只需要準備充足收音設備，接下來就是專心構思內容如何創作，因此也吸引不少內容創作者投入發展，同時也促使許多內容提供者開始收購Podcast創作平台，希望藉由增加更多收視內容吸引使用人潮。

例如Spotify日前也收購Podcast服務新創業者Ringer，並且以1億美元價格簽下知名Podcast主持人Joe Rogan，蘋果更在後續收購可讓使用者自行打造Podcast內容的Scout FM，而SiriusXM也宣布收購Stitcher，知名廣播電台服務iHeartMedia也宣布收購Voxnest。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》