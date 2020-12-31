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美航管局要所有境內無人機 都須具備遠端識別身分設計

聯合新聞網 / 楊又肇

美國聯邦航空管理局 (FAA)稍早對外公布，要求未來所有無人機都必須具備可從遠端確認身分的Remote ID識別碼設計，另外則開放在特定情況下，允許小型無人機可在夜間以高於人們頭頂高度飛行。

依照美國聯邦航空管理局說明，若是在許可範圍內飛行的話，無人機基本上可以不需要具備Remote ID識別碼，但若是在其他必須提出申請飛行，同時無人機重量超過250公克限制的話，則必須向美國聯邦航空管理局註冊使用，並且需要配置Remote ID識別碼。

而Remote ID識別碼設計可以直接內建在無人機內，或是透過外掛模組形式使用，並且可透過廣播方式傳遞無人機識別資訊，以及所有人或控制者身分，讓其他無人機使用者，或是地面上管理人員等知曉。

此項規定正式對外公告後，將會在兩個月後實施，並且給予無人機製造業商長達18個月的準備期，使其有足夠時間製造具備Remote ID識別碼的無人機產品，或是打造模組化的Remote ID識別碼裝置，同時無人機使用者也有額外一年時間作準備。

預計在2023年之後，所有在美國境內使用的無人機都必須搭載Remote ID識別碼設計，方便他人遠端識別，否則就會被視為違法。

此外，美國聯邦航空管理局也宣布在特定情況下，將允許小型無人機在夜間以高於人們頭頂高度飛行。在此之前，美國聯邦航空管理局原本基於安全等考量，禁止所有無人機不能在夜間以高於人們頭頂高度飛行，除非事先取得許可。

但在此次調整規定之後，預期未來美國境內貨運業者將能進一步透過小型無人機進行夜間配送貨物，而不在僅局限於白天視線良好情況下飛行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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