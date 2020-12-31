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三星QLED智慧電視 依環境光變化呈現更細膩色彩表現

聯合新聞網 / 楊又肇

三星預告，將在CES 2021期間揭曉的新款QLED智慧電視加入HDR10+適應性 (HDR10+ Adaptive)功能，將會透過光源感應方式偵測室內燈光、環境光源，或是電視距離窗戶位置等情況，自動調整最佳動態顯示效果，讓使用者能有更好觀看視覺感受。

依照三星說明，此項功能遵循HDR10+ LLC制定規範打造，藉由增加更多光源影響變因，讓電視畫面動態顯示效果調整更為細膩，讓觀看視覺能有更深層感受。

同時，支援HDR10+適應性功能的新款QLED智慧電視產品，同樣也會加入電影製作人模式 (Filmmaker Mode)，將可讓電視顯示色彩更貼近電影觀看感受，而亞馬遜旗下Amazon Prime Video，將會是第一個支援此項功能的串流影音服務。

隨著越來越多內容開始支援HDR10+格式，三星強調未來將會持續擴展HDR10+相容顯示效果。

不過，目前還不確定此次新增加的HDR10+適應性功能及電影製作人模式，日後是否也會提供既有機種使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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