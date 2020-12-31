蘋果向虛擬化技術公司Corellium提告 遭法院裁定敗訴

蘋果去年向虛擬化技術應用公司Corellium提出控訴，認為其違法複製iPhone、iPad作業系統與app使用模式。不過，法院後續裁定Corellium並未構成侵害蘋果權益情況，原因在於Corellium使用虛擬化技術協助研究iPhone機種漏洞，同時僅提供少數研究人員使用，並未實際影響iPhone產品銷售。

在先前提告陳述內容裡，蘋果以Corellium採用其底層程式編碼為由，認為在未獲取蘋果授權情況下對外擴散使用，已經形成實質侵權行為。同時，除了控訴Corellium在編碼內容侵權，蘋果也認為Corellium在使用圖像、操作介面等細節也有侵權事實。

不過，佛羅里達州南區地方法院後續裁定結果中，則認定Corellium採用虛擬化技術並未構成影響iPhone銷售，強調Corellium定調為研究工具，同時僅提供少數研究人員使用，甚至協助找出iPhone產品安全漏洞，因此不認為Corellium侵害蘋果權益。

但蘋果則認為一旦Corellium產品落入有心人士手裡，將會藉此向市售iPhone機種漏洞發動攻擊，甚至直指Corellium毫無顧忌地對外銷售此項產品，嚴重影響蘋果產品銷售權益。

而在法院裁決結果中，則考量Corellium採用嚴格審核採購流程，並非像蘋果描述可輕易購買此項產品，採信Corellium僅供少數研究人員使用的說法。

Corellium是在2017年由Chris Wade與Amanda Gorton夫婦共同創立，透過網頁或Corellium服務開啟的iOS裝置模擬器，並且可讓開發者以此測試任何針對iOS平台開發應用內容，甚至也能讓研究人員、駭客分析iOS平台系統漏洞。

在蘋果看法中，認為Corellium的作法將會增加更多麻煩，甚至指控Corellium在使用編碼、圖像等內容均侵害蘋果權益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》