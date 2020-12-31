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魅族將以Lipro品牌進軍智慧家居市場 與手機產品雙軌發展

聯合新聞網 / 楊又肇

魅族今日 (12/30)宣布啟用旗下智慧家居品牌「Lipro」，確定未來除了持續佈局精品旗艦手機產品，同時也會加入智慧穿戴與智慧家居產品發展。

以「Life is Pro」涵義構成，魅族未來將以Lipro品牌佈局智慧穿戴與智慧家居產品，強調將以創辦人黃章眼光挖掘合適發展項目，並且配合魅族產品堆料式設計，同時也加入魅族產品設計思維，預計在2023年實現提供全屋智慧應用，更計畫成為中國境內高階智慧家庭應用前三大品牌。

而依照魅族說明，選在此時進入智慧家庭市場，主要在於智慧家庭應用已經逐漸被多數消費者接受，同時相關市場也相對有更多發展機會，因此希望藉由Lipro品牌進軍市場，未來更將成為魅族重要發展項目。

此外，魅族也透露未來將會針對智慧照明、安全防護，以及智慧控制三大領域發展，並且以此建構完整智慧家居基礎，其中將會先聚焦健康照明產品，預計在明年1月5日公布首波產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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