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正向客戶賠罪…Siri突發聲「沒必要道歉」讓他嚇出一身冷汗

聯合新聞網 / 綜合報導
Siri隨意啟動常給主人增添困擾。本報資料照
Siri隨意啟動常給主人增添困擾。本報資料照

蘋果產品的語音助手Siri很方便，許多人會用它查詢各種資料，但機器總有出錯的時候，偶爾也會陰到主人。有日本網友在社群網站分享，Siri在公司的嚴肅氣氛下冒出不合時宜的話，也釣出其他人分享類似尷尬經驗。

一名日本網友在推特PO文，他說有一天公司的前輩在跟客人賠罪時，Apple Watch的Siri突然回話：「沒有必要道歉喔」，讓他覺得很有趣。

日本是蘋果愛用大國，這則推文釣出不少也有蘋果產品的網友分享Siri亂入經驗：「社長在會議上喋喋不休叨念無聊的事，Siri『抱歉，我聽不太懂』」、「對女兒發脾氣時，Siri『抱歉我不懂』、「正認真傾聽客戶講話時，Siri跳出『你會講很久嗎？」，害我震了一下」、「公司檢討業績下滑時，Apple Watch突然說出『搜尋自殺』之類的話，嚇死人了」。

經常有iPhone使用者遇到Siri隨意啟動的狀況，可進到設定裡把「聆聽嘿Siri」、「鎖定時允許Siri」等設定關閉。如果還是會不受控，可能與耳機孔接觸不良或麥克風有關。

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Siri 日本 iPhone Apple Watch

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