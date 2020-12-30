快訊

還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

廣明女同事生產不能打無痛、無法見子 林口長庚：高規格防疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果可能藉「Launch@Apple」計畫招募更多財金、會計相關人才

聯合新聞網 / 楊又肇

MacRumors網站引述一份PDF資料顯示，蘋果計畫推行名為「Launch@Apple」的人才培育計畫，將讓蘋果講師與大學生進行一對一匹配，並且提供學習與專業技術培訓資源，讓大學生藉此獲得實習，或是外派機會。

目前還無法確定此項人才培育計畫是否為正式推行項目，但相關消息指稱蘋果已經開始接受學科成績在平均以上的學生山請此項計畫，而對象則是大一新生，或是大二學生，同時必須獲得父母或法定監護人同意。

此項計畫申請截止日期為明年1月8日，同時蘋果將會審核學生就讀學校、學科成績、個人簡歷等資訊，同時也必須提供個人對於生活挑戰，以及自我推薦等簡述內容進行審核。

至於蘋果預計招募人才鎖定主修財金、會計相關學科，並且將提供學習與專業技術培訓資源，甚至可以進一步獲得在蘋果內部實習，或是取得帶薪外派機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

大學生 實習 蘋果

延伸閱讀

HomePod mini開箱！跟蘋果差不多大的智慧音響 廣播、接力播放音樂都難不倒它

今年前十大熱銷手機都是4G機種 iPhone 11佔四成三

不必藍牙！特斯拉打算整合蘋果、亞馬遜音樂串流服務

蘋果傳iCloud照片備份丟失爭議 網友大戰：哪家雲端才可靠？

相關新聞

蘋果輸版權官司 沒告贏開發「虛擬iPhone」的資安業者

生產iPhone智慧手機的蘋果公司（Apple）周二（29日）出乎意料輸掉一場版權官司。

疫情促使電視、螢幕面板需求增加 三星無限期延長LCD面板生產時間

三星今年3月表示將在2020年底前終止所有傳統LCD面板生產作業，未來所有產能都將轉向OLED面板製作，但考量今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得居家辦公等情況成為常態，同時也讓顯示器等使用需求大幅提升，因此三星表示將無限期延長在韓國境內生產電視及顯示器產品使用的LCD面板。

蘋果可能藉「Launch@Apple」計畫招募更多財金、會計相關人才

MacRumors網站引述一份PDF資料顯示，蘋果計畫推行名為「Launch@Apple」的人才培育計畫，將讓蘋果講師與大學生進行一對一匹配，並且提供學習與專業技術培訓資源，讓大學生藉此獲得實習，或是外派機會。

CES線上展1月11日登場 LG將推出紫外線消毒機器人

即將於2021年1月11～14日登場的CES消費性電子展，因疫情影響將全面改為線上舉辦，LG電子今搶先公開即將於2021...

蘋果傳iCloud照片備份丟失爭議 網友大戰：哪家雲端才可靠？

蘋果iCloud最近爭議問題不斷，前日發生部分使用者無法登入帳號，又遭使用者爆料，指儲存在iCloud上的1.5萬張照片毫無徵兆消失，蘋果官方卻拿使用者條款當護身符，不願負起賠償責任。PTT上便有網友對此指出「iCloud的雲端備份不可靠」，引發網友論戰。

郭明錤：蘋果自駕車仍處於早期發展階段 不會太快進入市場

雖然過去也曾指出蘋果自駕車預計在2023年至2025年間問世，但天風證券分析師郭明錤在稍早提出分析報告表示，目前有關蘋果此項產品具體細節仍不明確，因此目前有可能仍處於早期開發階段，因此蘋果較有可能選在2025年至2027年間公布此項產品。

免接主機！三星智慧聯網螢幕居家辦公、娛樂輕鬆切換

疫情已經為全球民眾帶來生活型態的徹底改變，根據調查指出，以居家為中心的生活已成新常態，民眾使用網路時間平均增加2小時，並...

Intel推出代號Maple Ridge控制晶片 讓更多裝置使用Tunderbolt 4連接埠

雖然Intel已經將Tunderbolt 4控制晶片整合進代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，讓更多周邊配件廠商可以更容易打造對應Tunderbolt 4傳輸規範的產品。而針對非第11代Core系列處理器裝置使用需求，Intel稍早則是宣布推出代號Maple Ridge的Tunderbolt 4控制晶片JHL8540。

台灣之星跨年動員400人次 頻寬容量擴三倍

受全球新冠肺炎疫情影響、國人無法出國跨年，預估今年國內跨年行動訊務量將達到近年高峰。為滿足跨年尖峰時刻的高行動訊務量需求...

新榮耀與微軟簽協定 筆記型電腦用Win10系統

榮耀今（24）宣佈與微軟簽署全球合作協議。榮耀筆電將採用微軟Windows 10作為官方作業系統。這是榮耀從華為剝離後第...

蘋果2021哪些最令人期待？iPhone、服務、眼鏡入列

新冠肺炎疫情肆虐的2020是難熬的一年，但對持有蘋果公司股票者而言卻是豐收年，畢竟蘋果股價年初迄今飆漲79%。蘋果投資人...

Elon Musk：過去曾試圖將Tesla轉賣給蘋果 但未能獲得青睞

隨著近期再度傳出蘋果打造自駕車輛，並且將以全新磷酸鐵鋰材質電池運作的消息，Tesla執行長Elon Musk稍早透過Twitter透露，過去曾在Tesla發展低迷期間考慮將Tesla轉售給蘋果，卻未能獲得蘋果執行長Tim Cook青睞，甚至沒有當面討論機會。

熱門新聞

她搭捷運聽音樂遭嘲諷「用iPhone不用AirPods」 內行一看笑了：2副還買不起

小米11取消附充電器玩假的！雷軍「虛晃一槍」將街頭叫賣話術玩到極致

HomePod mini開箱！跟蘋果差不多大的智慧音響 廣播、接力播放音樂都難不倒它

蘋果輸版權官司 沒告贏開發「虛擬iPhone」的資安業者

貓奴們看過來！喵語翻譯App「MeowTalk」讓你一秒聽懂喵皇聖旨

今年前十大熱銷手機都是4G機種 iPhone 11佔四成三

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。