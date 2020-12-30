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蘋果可能藉「Launch@Apple」計畫招募更多財金、會計相關人才
MacRumors網站引述一份PDF資料顯示，蘋果計畫推行名為「Launch@Apple」的人才培育計畫，將讓蘋果講師與大學生進行一對一匹配，並且提供學習與專業技術培訓資源，讓大學生藉此獲得實習，或是外派機會。
目前還無法確定此項人才培育計畫是否為正式推行項目，但相關消息指稱蘋果已經開始接受學科成績在平均以上的學生山請此項計畫，而對象則是大一新生，或是大二學生，同時必須獲得父母或法定監護人同意。
此項計畫申請截止日期為明年1月8日，同時蘋果將會審核學生就讀學校、學科成績、個人簡歷等資訊，同時也必須提供個人對於生活挑戰，以及自我推薦等簡述內容進行審核。
至於蘋果預計招募人才鎖定主修財金、會計相關學科，並且將提供學習與專業技術培訓資源，甚至可以進一步獲得在蘋果內部實習，或是取得帶薪外派機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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