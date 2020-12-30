疫情促使電視、螢幕面板需求增加 三星無限期延長LCD面板生產時間

三星今年3月表示將在2020年底前終止所有傳統LCD面板生產作業，未來所有產能都將轉向OLED面板製作，但考量今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得居家辦公等情況成為常態，同時也讓顯示器等使用需求大幅提升，因此三星表示將無限期延長在韓國境內生產電視及顯示器產品使用的LCD面板。

雖然表示無限期延長LCD面板生產時間，但三星表示主要還是看疫情影響狀況，以及實際市場需求而定。

在此之前，三星曾在10月底說明考慮短暫延長LCD面板生產時間，而此次決定將生產時間無限期延長，更凸顯在疫情持續影響下，有更多居家辦公等使用需求產生。

不過，今年同樣透露逐步關閉LCD面板生產，並且預計在今年底前關閉所有LCD面板產線的LG，目前則尚未回應是否延長LCD面板生產時間，或是將持續擴大投入OLED面板發展。

在近期宣布推出的智慧顯示器Smart Monitor M7、M5，便是三星在疫情影響下，針對市場使用需求打造的顯示器產品，透過搭載Tizen作業系統與偌大的螢幕設計，讓使用者能更便利透過螢幕關看影片等內容，或是用於線上辦公、進行會議使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》