蘋果傳iCloud照片備份丟失爭議 網友大戰：哪家雲端才可靠？

蘋果iCloud最近爭議問題不斷，日前發生部分使用者無法登入帳號，又遭使用者爆料，指儲存在iCloud上的1.5萬張照片毫無徵兆消失，蘋果官方卻拿使用者條款當護身符，不願負起賠償責任。PTT上便有網友對此指出「iCloud的雲端備份不可靠」，引發網友論戰。

有網友認為，重要資料本來就應該有多重備份，現在外接硬碟或隨身碟都很便宜，把備份的東西全部丟到網路上就認為萬無一失是不負責任的想法。且網路硬碟一個月收費只有30~200元，資料放在什麼地方都有可能不見，實在沒什麼好責怪蘋果的。

也有網友持不同意見，認為以公司的角度來看，一個月這樣的收費其實算是很貴了，且雲端公司應該都同時有多份存檔，會這樣異常消失很明顯是公司的責任。如果iCloud用一個霸王條款就可以豁免責任，未來發生盜刷、被盜，消費者也只能摸摸鼻子，這樣等同縱容霸王企業，對消費者不利。

不論資料丟失誰該負責，最大的損失都是資料不見的消費者，因此有網友提出看法，網路硬碟原本就是讓資料移動和傳輸更加方便而已，如果真的有重要資料，自己多存一份還是比較安心，不同平台用途不同，也獲得許多網友的贊同。