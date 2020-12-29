郭明錤：蘋果自駕車仍處於早期發展階段 不會太快進入市場

雖然過去也曾指出蘋果自駕車預計在2023年至2025年間問世，但天風證券分析師郭明錤在稍早提出分析報告表示，目前有關蘋果此項產品具體細節仍不明確，因此目前有可能仍處於早期開發階段，因此蘋果較有可能選在2025年至2027年間公布此項產品。

同時，郭明錤也認為依照蘋果對於產品的高度規格要求，此項產品有可能不會太快進入市場，甚至可能延後至2028年才正式揭曉。

但是相較市場認為蘋果自駕車將會改變傳統車廠發展，同時也會加速自駕車技術應用成長，郭明錤卻不認為蘋果會在此項產品獲得成功。

以過去蘋果推出的HomePod產品為例，即便蘋果強調HomePod產品的音質表現與HomeKit產品串接體驗，甚至也加入Siri數位助理服務應用模式，卻始終未能在智慧音箱市場像亞馬遜、Google獲得明顯支持，因此郭明錤認為蘋果打造自駕車或許會在市場產生一定影響，卻不一定能獲得成功。

郭明錤認為，自駕車技術已經在市場累積至少5年發展時間，各家業者也已有不少發展經驗，同時也在人工智慧技術與相關數據應用有相當程度的累積，因此蘋果如果要在這個市場獲得成功，顯然必須設法填補這些差距。

對於目前市場普遍對於蘋果自駕車產品看好情況，郭明錤則建議投資者避免在此時過度觀望相關股市投資機會。

在此之前，市場曾傳出蘋果最快會在明年第三季對外揭曉車輛產品消息，路透新聞更進一步指稱此項產品將會在2024年進入量產，並且將會採用全新電池設計，讓車輛能以更高蓄電量增加行駛距離，同時透過磷酸鐵鋰成分在內活性材質降低電池運作時的發熱現象，藉此確保使用壽命與安全性。

相關看法認為，如同iPhone改變手機生態一樣，預期蘋果也會藉其自駕車輛設計改變傳統車輛市場發展模式。

不過，市場對於蘋果打造自駕車輛產品的看法不一，部分看法認為蘋果並非準備打造一款可量產上市的自駕車輛，而是計畫與車廠合作車載平台，例如目前已經與眾多車廠合作CarPlay服務應用，同時也與BMW合作CarKey數位鑰匙功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》